Λαρεντζάκης: Η νοοτροπία του τον δικαιώνει μέσα στο παρκέ (vids)

«Όταν σου γίνεται μια τέτοια πρόταση δεν μπορείς να αρνηθείς. Είμαι πολύ χαρούμενος που πλέον είμαι μέλος του Ολυμπιακού. Αυτός ήταν ο στόχος μου! Ήταν όνειρο ζωής να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο και είμαι αποφασισμένος να δουλέψω πολύ σκληρά για να δικαιώσω όλους όσοι με εμπιστεύτηκαν και πίστεψαν σε εμένα. Θέλω να αποδείξω πως δεν βρίσκομαι τυχαία εδώ.

Το μεγάλο μου όνειρο είναι να πάω σε φάιναλ φορ με τον Ολυμπιακό και να κατακτήσουμε το Ευρωπαϊκό. Τα τρόπαια είναι αυτά που μένουν στην ιστορία και κάνουν τον κόσμο να σε θυμάται. Είμαι εδώ για να βοηθήσω όσο μπορώ την ομάδα και να γραφτεί και το δικό μου όνομα στην ήδη τεράστια ιστορία του Ολυμπιακού».

Αυτή ήταν η απάντηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη το καλοκαίρι, όταν ρωτήθηκε για την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν έλεγε ψέματα. Ό,τι δήλωσε , το κάνει πράξη. Ήξερε από την πρώτη στιγμή ότι το επίπεδο της Euroleague είναι διαφορετικό, ήξερε ότι ο ρόλος του θα περιοριστεί, αλλά έχει καταφέρει να έχει καταπληκτική νοοτροπία. Είτε πατά παρκέ, είτε όχι, είναι θετικός, υποστηρικτικός με τους συμπαίκτες του και κάθε ευκαιρία που παίρνει προσπαθεί να την αξιοποιεί.

Ο Ολυμπιακός την φετινή σεζόν δίνει μόνο ένα ματς την εβδομάδα, με εξαίρεση τις διπλές εβδομάδες της Euroleague και για τους παίκτες που είναι στην άκρη του πάγκου είναι δύσκολο. Το ξέρουν και οι ίδιοι οι προπονητές, γι' αυτό και παίζει τόσο ρόλο η νοοτροπία.

Ο Λαρεντζάκης δεν είναι άπειρος. Έχει μια γεμάτη καριέρα και με την ΑΕΚ, δοκίμασε την τύχη του στην Ισπανία και θα μπορούσε να είναι σε μια ομάδα, όπου θα έπαιζε πολύ παραπάνω.

Εκείνος όμως επέλεξε την μεγαλύτερη πρόκληση, να ψηθεί σε έναν κορυφαίο σύλλογο και στην κορυφαία διοργάνωση και φαίνεται πως το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Έχει ταλέντο, έχει πάθος, έχει θέληση, περιμένει υπομονετικά και λάμπει κάθε φορά που μπορεί. Δεν είναι πολλοί οι παίκτες που μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά εκείνος μπορεί. Το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία και αποθεώνεται ορθά γι' αυτό.

Φυσικά, δεν γίνεται να αγνοήσει κάποιος ότι εκτός από την στατιστική ο Λαρεντζάκης δίνει πράγματα στο παρκέ, που δεν μετριούνται. Θα μπει με θάρρος, θα παίξει άμυνα, θα κυνηγήσει τον αντίπαλο και στο τέλος όταν η μπάλα φτάσει στα χέρια του, ξέρει τι να την κάνει. Δεν φοβάται, δεν κρύβεται και παίρνει την ανταμοιβή γι' αυτό.

Ο Λαρεντζάκης έχει πάρει χρόνο συμμετοχής σε 9 παιχνίδια της φετινής σεζόν. Τρεις φορές έχει μείνει στο παρκέ πάνω από 10 λεπτά και σε αυτά έχει καταφέρει να κάνει σπουδαίες εμφανίσεις. Η πρώτη ήταν κόντρα στην Μπασκόνια όπου αγωνίστηκε για 14:52'' και είχε 6 πόντους, με δύο τρίποντα, ενώ κατέβασε και 2 ριμπάουντ και μοίρασε και 1 ασίστ. Η επόμενη φορά ήταν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, όπου αγωνίστηκε για 15:48'' και είχε 11 πόντους με 3/4 τρίποντα και 2 ριμπάουντ.

Κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ διέλυσε την στατιστική του. Ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού τελείωσε το ματς με 13 πόντους και «έσπασε» το προηγούμενο career high και τους 11 πόντους που είχε στο παιχνίδι στο Βελιγράδι.

Ο Λαρεντζάκης μέτρησε επίσης 17 μονάδες στο ranking οι οποίες ισοδυναμούν με την καλύτερη προσωπική του επίδοση (σ.σ. προηγούμενη οι 11 μονάδες και πάλι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα) ενώ «πάτησε» παρκέ 17:16 λεπτά, τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι (σ.σ. είχε 15:48 και πάλι στο ματς του Βελιγραδίου).

Ρεκόρ έκανε επίσης σε ριμπάουντ, αμυντικά ριμπάουντ, ασίστ και κλεψίματα.

«Είχαμε μιλήσει και στα αποδυτήρια. Θέλαμε να το κερδίσουμε. Πρέπει όλοι να κάνουμε βήμα μπροστά. Στον δεύτερο γύρο τα παιχνίδια μετράνε διπλά και τις ομάδες με τους ίδιους στόχους πρέπει να τις κερδίζουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε όπως έπρεπε, αποδώσαμε καλό μπάσκετ και κερδίσαμε δίκαια.

Η άμυνα είναι θέμα θέλησης και συγκέντρωσης. Αν ακολουθήσεις τους κανόνες όλα πάνε καλά. Αν έχεις θέληση και ενέργεια θα βοηθηθείς από τους συμπαίκτες σου. Έτυχε να είμαι εγώ πάνω στον Ουίλμπεκιν. Το σημαντικό είναι πως η ομάδα κέρδισε.

Θέλει συγκέντρωση, υπομονή και πίστη στον εαυτό σου. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση και κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ θέλω να δίνω το 100% για να κερδίζει η ομάδα. Κάποιες φορές γίνεται, κάποιες όχι. Το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα. Είμαστε μέσα στους στόχους μας και συνεχίζουμε.

Από το Μάιο που ήρθα στον Ολυμπιακό έχω δουλέψει πολύ στην ατομική. Οι βοηθοί του θα είναι πολύ χαρούμενοι με αυτή την πάσα. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και αυτή η φάση βγήκε από δουλειά. Βγήκε από το ταλέντο και το ένστικτο.

Δεν είναι μόνο ο Σλούκας. Όταν είσαι συμπαίκτης με τον Σλούκα, τον Σπανούλη θα πάρεις πράγματα από αυτόν. Και μόνο που σου μιλάει και σου δίνει 2 συμβουλές παίρνεις πράγματα».

Η τελευταία πρόταση του Λαρεντζάκη στις χθεσινές δηλώσεις είναι όλο το... ζουμί. Ο «ερυθρόλευκος» παίκτης έκανε μια επιλογή που του στέρησε σε λεπτά ίσως και επένδυσε σε όσα κερδίζει μέσα από τον Ολυμπιακό. Πιστεύει στον εαυτό του και φαίνεται πως καλά κάνει.

Ο Λαρεντζάκης δουλεύει εδώ και μήνες δίπλα σε κορυφαίους και κάθε φορά που πατά παρκέ φροντίζει να δείχνει ότι δικαιούται ακόμα κάτι παραπάνω. Προπονείται, έχει δυνατή ψυχολογία και έχει και ταλέντο, αφού γι' αυτό τον επέλεξε και ο Ολυμπιακός.

Ο κόσμος τον λατρεύει, αφού βγάζει ενθουσιασμό και γενικά δείχνει ότι ταιριάζει με την ομάδα του και αυτό βγαίνει. Δεν γνωρίζει άδικα την αποθέωση, κερδίζει όσα έχει καταφέρει με κόπο και μένει να αποδείξει και στον εαυτό του και σε όσους τον πιστεύουν ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

