Ο 34χρονος γκαρντ βγήκε μπροστά στην 4η περίοδο και έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των Λέικερς. Έγινε ο 12ος παίκτης στην ιστορία των playoffs με 1000 ασίστ.

Το σημαντικότερο όμως ήταν πως συμμετείχε με πόντους ή ασίστ στους 23 από τους 30 πόντους της ομάδας του Λος Άντζελες στο 4ο δωδεκάλεπτο!

Οι 12 πόντοι που πέτυχε στην 4η περίοδο είναι οι περισσότεροι για παγκίκη των Λέικερς εδώ και 20 χρόνια.

Ο Ραζόν είναι πολύτιμος για τη λειτουργεία των Λέικερς και επέστρεψε στην πιο κρίσιμη στιγμή. Εκεί όπου κρίνοντα όλα, στα playoffs.

Οι δυο σταρ της ομάδας, ΛεΜπρόν και Ντέιβις τον αποθέωσαν με τις δηλώσεις τους.

Ο Βασιλιάς τον χαρακτήρισε ηγέτη και κλειδί για την ομάδα λίγες ώρες πριν το Game 3: «Είναι ηγέτης. Και για εμάς να τον έχουμε πίσω στα playoffs, είναι κλειδί για την ομάδα μας. Μπαίνει, πιέζει τον ρυθμό, τους βάζει όλους στο παιχνίδι και αυτά δεν φαίνονται πάντα στην στατιστική».

Ο Μόρις από την πλευρά είχε σχολιάσει: «Playoff Ρόντο φίλε. Κάνει τα πάντα στο παρκέ. Θα μας βάλει όλους στην σωστή μας θέση. Θα μας μιλήσει. Είναι εκεί για εμάς. Τα κάνει όλα σε διαφορετικό επίπεδο και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε πίσω να οδηγεί την ομάδα».

Mετά το Game 3 ήρθε η σειρά του Άντονι Ντέιβις να τον αποθεώσει: «Το έζησα, είναι αληθινό. Ο Playoff Ρόντο είναι αληθινος. Το IQ του είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Playoff Ρόντο είναι αληθινός και μας το έδειξε απόψε».

Playoff Rondo? Rajon Rondo recorded his 1,000th career playoff ast Tuesday in the Lakers win, the 12th player in NBA history to do so.

He also scored or assisted on 23 of the Lakers 30 pts in the 4th QT. His 12 4th QT pts are the most by any LA bench player in 20 yrs. pic.twitter.com/jkMnQL4gem

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 9, 2020