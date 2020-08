Πολλοί είναι οι παίκτες που έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα στα φετινά playoffs είτε για θετικό λόγο, είτε για αρνητικό. Ο Λέοναρντ είναι πολύ καλός, ο Λούκα Ντόντσιτς κάνει τα «μαγικά» του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού του ΝΒΑ, ο ΛεΜπρον συνεχίζει να κάνει τις βασιλικές του εμφανίσεις, ο Ντέιβις είναι πάντα σταθερά καλός στο πλευρό του, ο Μίτσελ πρωταγωνιστεί για τους Τζαζ, ο Πολ Τζορτζ είναι μακρυά από τον καλό του εαυτό, όπως και ο Μίντλετον. Πολλά και ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά που γίνονται στην «φούσκα»

Πολλά έχουν ειπωθεί, πολλά έχουν γραφτεί και έχουν καταφέρει όλοι να βρουν τον... χρόνο τους, εκείνος όμως που δεν έχει πάρει την λάμψη που του αξίζει είναι ξεκάθαρα ο Τζαμάλ Μάρεϊ. Ο παίκτης των Νάγκετς, που έχει επισκιάσει όποιον άλλον υπάρχει στην ομάδα του και μόνος του παλεύει για να βρεθεί το Ντένβερ στην επόμενη φάση. Ακόμα και στα παιχνίδια κόντρα στους Τζαζ βρίσκεται απέναντι στις 50άρες του Μίτσελ και κάπως έτσι τα δικά του... όργια περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Η σειρά είναι... αισίως στο 2-3, οι Τζαζ έκαναν την έκπληξη, αλλά λόγω του Μάρεϊ οι Νάγκετς δεν παραδόθηκαν. Το ζευγάρι έχει δύο απόλυτους πρωταγωνιστές που σπάνε το ένα ρεκόρ, μετά το άλλο. Μίτσελ και Μάρεϊ δίνουν επιθετικά ρεσιτάλ, έγιναν οι πρώτοι που πετυχαίνουν από 50 πόντους σε ένα παιχνίδι playoff, ενώ συνολικά μοιάζουν ασταμάτητοι.

Ο προπονητής του τα είπε όλα: «Αυτός ο νεαρός μεγαλώνει και γίνεται ένας σούπερ σταρ της μεγάλης σκηνής. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι γι' αυτόν». Ο Μάρεϊ είναι πραγματικά απίθανος. Στο Game 4 είχε 32 πόντους στο ημίχρονο και μπήκε σε κλειστό κλαμπ με 'Άιβερσον, Χάρντεν και Ουέστμπρουκ, ως οι μοναδικοί με 30άρες από ημίχρονο πάνω από μια φορά, από το 1996/97. Ενώ όλο αυτό γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον, αφού με τους 33 πόντους που έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφάρισε τους δύο σταρ των Ρόκετς για τους περισσότερους από έναν παίκτη, που η ομάδα του είναι μπροστά στον αποκλεισμό.

Συνολικά έχει 30.8 πόντους, 6.8 ασίστ και 6.4 ριμπάουντ, ενώ το απίστευτο είναι ότι στα δύο τελευταία ματς έγραψε ιστορία, αφού είχε 92 πόντους, χωρίς να κάνει ΚΑΝΕΝΑ λάθος.

Μετά την νίκη στο Game 1 στην παράταση και τον Μάρεϊ να έχει 36 πόντους και 9 ασίστ, οι Νάγκετς έχασαν τα επόμενα τρία παιχνίδια κυρίως εξαιτίας του Μίτσελ, που είναι αποφασισμένος να του παίρνει όλη την δημοσιότητα. Ο Γιόκιτς δεν βοηθάει ιδιαίτερα και οι εμφανίσεις του Μάρεϊ απλά περνούν και... χαραμίζονται. Αλλά εκείνος είναι ο μοναδικός λόγος που η ομάδα του... ζωντανή. Ο Μάρεϊ μένει πλέον στα παρκέ συνεχόμενα και σκοράρει με όποιον τρόπο μπορεί κάποιος να φανταστεί. Τα πάντα είναι στο... μενού. Τρίποντα, δίποντα, πιρουέτες, δύσκολα λέι απ. Όλα. Έχει την ψυχολογία και αυτό φαίνεται. Ο παίκτης των Νάγκετς παραδέχτηκε ότι βλέπει κι άλλους νεαρούς να λάμπουν και οφείλει και αυτός να κάνει το βήμα μπροστά.

«Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες στην λίγκα, που μπορούν να αναλάβουν και πολλούς που δεν είναι καν στα playoffs και μπορούν να το κάνουν. Όπως όλοι λένε η λίγκα είναι σε καλά χέρια, με μπόλικο ταλέντο να υπάρχει εδώ».

The only other player to follow a 50+ point #NBAPlayoffs game with a 40+ point one since 1976 is Michael Jordan (3 instances). @EliasSports pic.twitter.com/vOM1IzQcVh

Jamal Murray's 92 points in his last two games are the most in a two-game span in Nuggets playoff history (ELIAS). Previous "record" was 74 by Carmelo Anthony in 2010. pic.twitter.com/9Tf94KHiUC

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 26, 2020