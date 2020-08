Ντόντσιτς – Πορζίνγκις: Το δίδυμο-όνειρο που... γλυκοκοιτάζει την κορυφή! (infographics)

Οι λάτρεις του ΝΒΑ ξέρουν πως όταν πατάει παρκέ ο Λούκα Ντόντσιτς, είναι ένας υπέροχος λόγος για να ξενυχτήσεις και να δεις τους Μάβερικς. Ο Σλοβένος έκανε... παπάδες και στο ματς κόντρα στους Κινγκς, δείχνοντας για ακόμα μια φορά την τεράστια κλάση του, αφού τελείωσε το ματς με triple double.

Το Ντάλας δεν θα είναι εύκολη λεία για κανέναν στα playoffs, αφού ο Luka Magic έχει φτιάξει ένα φοβερό ευρωπαϊκό δίδυμο με τον Κρίσταπς Πορζίνγκις και το gazzetta.gr στέκεται σε μια συνύπαρξη που κάνει τους Μάβερικς και τον Μαρκ Κιούμπαν να ονειρεύονται μεγαλεία.

Στην πρώτη χρονιά μας προετοίμασε, δείχνοντας μερικά πραγματάκια που σε έκαναν να τρίβεις τα μάτια σου. Ορισμένοι θεωρούν ότι θα μπορούσε να βρεθεί στο All Star Game, αλλά το ΝΒΑ δεν ήθελε να πάρουν τα μυαλά του αέρα από την πρώτη σεζόν.

Φέτος το τρελό τυπάκι από τη Σλοβενία, έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο! Μέχρι ένα σημείο μέσα στη σεζόν διεκδικούσε το βραβείο του MVP με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ωστόσο δεν άντεξε να το πάει μέχρι τέλους.

Παρόλα αυτά δεν έχει κάνει και λίγα ο Ντόντσιτς. Το πιο πρόσφατο έγινε στο τελευταίο ματς κόντρα στους Κινγκς. Ο Σλοβένος ήταν απολαυστικός στο ματς με τους Κινγκς, οδηγώντας τους Μάβερικς στη νίκη με 114-110. Όμως αυτό ήταν το λιγότερο. Ο νεαρός γκαρντ πέτυχε triple double με 34 πόντους, 20 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ είχε και 2 τάπες και έγινε ο νεότερος στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο που πετυχαίνει triple double με 30+ πόντους και 20+ ριμπάουντ.

Ο Ντόντσιτς έχει γράψει πολλά ρεκόρ και ακόμα είναι 21 ετών. Ένα από αυτά που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι το... προσπέρασμα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς που πολύ πριν κάνει το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ, όλος ο κόσμος μιλούσε για εκείνον. Στις 13 Φλεβάρη του 2020 ο ηγέτης του Ντάλας έφτασε τα 17 ματς με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ στην καριέρα του, τα οποία είναι τα περισσότερα για παίκτη που δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του (έριξε από την κορυφή τον Βασιλιά).

O Λούκα ξέρει πολλά κιλά μπάσκετ. Σκόρερ ολκής, φοβερός πάσες, μάγος στις ντρίμπλες του. Μπορεί να σε κάνει γιο-γιο ότι ώρα θέλει. Παρατηρώντας το τελευταίο γράφημα του sofascore, βλέπουμε πως ο Ντόντσιτς αρέσκεται να τελειώνει τις φάσεις κοντά στο καλάθι με διεισδύσεις ή να σουτάρει τρίποντα από 45 μοίρες και κέντρο. Στο γράφημα με τα εύστοχα σουτ, είναι ξεκάθαρα τα αγαπημένα spots του Σλοβένου. Η μόνη θέση που είναι ακίνδυνος, είναι οι γωνίες, ενώ και ο ίδιος ξέρει πως θα πρέπει να φτιάξει και το midrange.

Στο πάνω γράφημα γίνεται σύγκριση του Λούκα με τον μέσο όρο των υπόλοιπων παικτών της λίγκας και το 59.6% που έχει κοντά στη ρακέτα, τον κάνουν έναν από τους κορυφαίους. Καλά τα πάει και από αριστερά στις 45 μοίρες στο τρίποντο, ενώ αν και δεν αρέσκεται να παίρνει midrange από την αριστερή πλευρά της επίθεσης, φαίνεται πως βρίσκεται σε καλό επίπεδο σε σχέση με την υπόλοιπη λίγκα.

Ο Nτόντσιτς είναι 5ος σκόρερ στη λίγκα με 29 πόντους ανά ματς και τρίτος πασέρ με 8.8 ασίστ μέσο όρο. Σπουδαίο πράγμα για τον άνθρωπο που βρίσκεται μόλις 2 χρόνια στο ΝΒΑ και έχει όλο το μέλλον μπροστά του, το οποίο προδιαγράφεται λαμπρό. Τα 37 double double και τα 16 triple double που έχει φέτος, μαρτυρούν πολλά για τον παίκτη-ορχήστρα των Μάβερικς.

Ο δεύτερος πόλος των Μάβερικς είναι ο χαρισματικός Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ένας ψηλός της νέας εποχής που μπορεί με την ίδια ευκολία να σε διαλύσει με τις κινήσεις στο post, αλλά και να βγει μακριά από το καλάθι και να σου... στάξει στη μούρη το τριποντάκι. Το ύψος του επιτρέπει να σουτάρει πάντα πάνω από την άμυνα του αντιπάλου. Δηλαδή κάτι σαν τον Κέβιν Ντουράντ. Ο τραυματισμός του όταν βρισκόταν στους Νικς τον πήγε πίσω, ωστόσο μετά την μετακίνηση που τον έφερε στο Ντάλας και την υπομονή που έκανε μέχρι να αγωνιστεί, δείχνει να έχει ξεπεράσει την περιπέτεια αυτή.

Ο Unicorn έχει 19.9 πόντους και 9.5 ριμπάουντ, με το Ντάλας να έχει επενδύσει πολλά πάνω του και ειδικότερα στη συνεργασία με τον Ντόντσιτς. Ο Λούκα τον έχει παρασύρει και τον KP κι έχουν φτιάξει ένα από τα κορυφαία και πιο παραγωγικό ευρωπαϊκά δίδυμα στην ιστορία του ΝΒΑ.

O Kρίσταπς είναι μοναδικός στο είδος. Με ύψος 2.21 και άνοιγμα φτερών (wingspan) στο 2.29 είναι τρομακτικός για κάθε αντίπαλο. Απίθανο χειρισμό μπάλας για το ύψος του και πολύ καλό σουτ. Τα είπαμε και παραπάνω πως σουτάρει πάνω από κάθε άμυνα αντιπάλου, κάτι που είναι τρομερά δύσκολο να περιορίσεις.

Οι ηγέτες του Ντάλας μετρούν ήδη πολλά ρεκόρ παρέα. Δεν γίνεται να αναφερθούν όλα όμως ορισμένα παρουσιάζουν παραπάνω ενδιαφέρον. Κατάφεραν να γίνει το πρώτο δίδυμο του Ντάλας από το 2008 με 30+ πόντους και 10 + ριμπάουντ στο ίδιο ματς. Τελευταίοι που το είχαν καταφέρει ήταν οι Ντιρκ Νοβίτσκι και Τζος Χάουαρντ.

Kristaps Porzingis and Luka Doncic are the first pair of Mavericks teammates with 30 pts and 10 rebs in the same game since Dirk Nowitzki and Josh Howard in 2008.

Porzingis is also the first player with 30 pts, 10 reb & 5 blk in consecutive games since Shaquille O'Neal in 2000. pic.twitter.com/AQiBIVNw2d

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 5, 2020