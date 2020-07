Οι μεταγραφικές κινήσεις συνεχίζονται για την ομάδα του Ολυμπιακού και τα κομμάτια που δείχνουν να κολλάνε και να ολοκληρώνονται, είναι εκείνα της περιφέρειας. Μετά τον Τζένκινς και ο Άαρον Χάρισον φοράει τα «ερυθρόλευκα» και είναι έτοιμος να συστηθεί στην μεγάλη σκηνή και να δείξει ότι η... φλόγα που είχε μέσα του σε όλη την καριέρα του, δεν σβήνει εύκολα.

Γεννημένος στις 28 Οκτωβρίου του 1994 στο Τέξας ο Άαρον Χάρισον έδειξε από νωρίς ότι έχει ξεχωριστό ταλέντο. Μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, Άντριου, ακολούθησαν κοινή πορεία, έδειξαν ότι η θέληση τους ξεπερνά τα εμπόδια και από νωρίς κατάφεραν να πρωταγωνιστήσουν. Ο Άαρον λίγο παραπάνω, αφού η κολεγιακή του καριέρα ήταν γεμάτη συγκινήσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας, δεν κατάφερε να δει τα όνειρα του να γίνονται πραγματικότητα, τουλάχιστον όπως εκείνος τα είχε φανταστεί και μαζί του και αρκετοί ακόμα.

