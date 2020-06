Ίρβινγκ: Ο... επαναστάτης που δεν σε αφήνει να πλήξεις ποτέ! (pics & vids)

Δεν έμεινε εκεί όμως. Δημιούργησε μια νέα ομάδα παικτών παρέα με τον Έιβερι Μπράντλεϊ που έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με επιστολή που δημοσίευσε το ESPN.

«Δεν θα το βουλώσουμε. Είμαστε μια ομάδα αντρών και γυναικών από διαφορετικές ομάδες που μπορεί να είναι αντίπαλοι, ωστόσο κάναμε περα τα... εγώ μας και τις διαφορές μας για να σιγουρέψουμε πως θα παραμείνουμε ενωμένοι και απαιτούμε ειλικρίνεια κατά τη διάρκεια αυτής της αβέβαιης εποχής», ανέφεραν στο μήνυμα τους και πρόσθεταν «ως μία καταπιεσμένη κοινότητα που βρίσκεται στο στόχαστρο για πάνω από 500 χρόνια και χρησιμοποιείται για την πνευματική ιδιοκτησία της και το ταλέντο της και δολοφονείται από τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι πρέπει να 'μας προστατεύουν και υπηρετούν' λέμε ως εδώ»

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν και αρκετές παίκτριες του ΝΒΑ, κλείνει ως εξής: «Ολο αυτό δεν γίνεται για τους παίκτες, αθλητές ή διασκεδαστές. Πρόκειται για ένα γκρουπ ανδρών και γυναικών που είναι ενωμένοι για την αλλαγή. Ο καθένας στον τομέα του δεν πρόκειται απλώς να το βουλώσει και να παίξει προκειμένου να αποσπαστεί από αυτό που είναι στα αλήθεια το σύστημα: Χρησιμοποίηση και κακοποίηση. Ποια είναι η ΜΕΓΑΛΗ εικόνα; Είμαστε εδώ για την ΕΝΟΤΗΤΑ και την ΑΛΛΑΓΗ».

Και φτάνουμε στο πιο... τρελό που έκανε. Ο σταρ του Μπρούκλιν προσπάθησε να πείσει τους παίκτες που τον υποστηρίζουν να μην κατέβουν να παίξουν και αντί για αυτό να δημιουργήσουν μια νέα λίγκα. Φυσικά αυτή η πρόταση δημιούργησε τεράστια έκπληξη στους υπόλοιπους NBAers.

In a recent chat group with Nets players, Kyrie Irving lobbied for skipping the bubble, the Daily News has learned. In that chat, he also proposed that the players can start their own league, according to a source. https://t.co/SqC0wcccPJ

— Stefan Bondy (@SBondyNYDN) June 16, 2020