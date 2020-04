Η γυναίκα του Ουέιντ είχε πει στο ζεύγος Κάρι να χωρίσει και να κάνει σεξ με άλλους (vid)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Το ζεύγος Ουέιντ και το ζεύγος Κάρι έκανε live στο instagram και πάνω στα γέλια και τις χαρές, άρχισαν και οι αποκαλύψεις.

Μιλώντας για το 1998, ο Ντουέιν Ουέιντ έκανε πλάκα στη γυναίκα του, λέγοντας πως είχε «άγριες» διαθέσεις τότε, κάτι που παραδέχθηκε κι η ίδια.

«Απόλαυσα τη ζωή. Και αυτήν ακριβώς τη συμβουλή έδωσα στην Αγίσα και στον νεαρό Κάρι», είπε η Γκάμπριελ Γιούνιον, δηλώνοντας:

«Τους είπα "παιδιά, η πιθανότητα να προχωρήσει αυτό είναι πολύ μικρή. Πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα και να κάνετε σεξ με άλλους ανθρώπους". Χρησιμοποίησα άλλη λέξη, αλλά αυτό δεν είπα και στους δυο σας;».

«Με κοίταξες και μού είπες "πόσοο χρονών είσαι;"», συμπλήρωσε η Αγίσα, με την Γιούνιον να λέει «Ακριβώς, επειδή ήμουν ό,τι να 'ναι».

Τότε, ο «Flash» είπε με χιούμορ «Απολογούμαι εκ μέρους της οικογένειας Ουέιντ. Δεν είμαστε έτσι πια», με την γυναίκα του να προσθέτει «ίσως και να δίνω αυτές τις συμβουλές ακόμα».

Ο Στεφ Κάρι και η Αγίσα είναι μαζί από έφηβοι και παντρεύτηκαν το 2011, όταν εκείνος ήταν 23 κι εκείνη 22 ετών. Κι όπως σχολίασε μετά η Γιούνιον, θαυμάζει αυτή τη σταθερότητα που έχουν και το γεγονός ότι δείχνουν ότι υπάρχει πίστη.

Gabrielle Union recalls the advice she gave to a young Steph and Ayesha Curry lol pic.twitter.com/C43wN24oSk

— Ayesha Curry Updates (@AyeshaHive) April 26, 2020