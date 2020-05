Πέισερς vs Νικς: «Αίμα και άμμος» στα 90s! (pics & vids)

Στις 21 Μάη του 1995, οι Πέισερς έπαιρναν μια μεγάλη πρόκριση κόντρα στους ορκισμένους εχθρούς του, τους Νικς, αφού νίκησαν στο Game 7.

Με αφορμή εκείνες τις επικές μάχες, το gazzetta.gr θυμίζει το αφιέρωμα του για τον... πόλεμο των 2 ομάδων στα 90s και τις κόντρες του που θεωρούνται εκ των κλασικότερων του ΝΒΑ.

Ρέτζι Μίλερ κόντρα στη Νέα Υόρκη και τον φανατικό φίλαθλο της, τον σκηνοθέτη Σπάικ Λι.

Στα 90s, οι 2 ομάδες συναντήθηκαν στα playoffs 5 φορές, ενώ η φοβερή κόντρα έληξε το 2000, τότε που ο Μίλερ απέκλεισε την ομάδα της Νέας Υόρκης. Συνολικά τα... είπαν σε τελικούς Ανατολής 3 φορές, με τους Νικς να μετρούν 2 προκρίσεις και τους Πέισερς εκείνη του 2000.

1993: Νικς-Πέισερς 3-1 (πρώτος γύρος Ανατολής)

Το 1993 οι σειρές ήταν best of five. Eκείνη τη χρονιά άρχισε ο πόλεμος. Οι Νικς επικράτησαν με 3-1 και προκρίθηκαν. Στο Game 4 Μίλερ, Σρέμπφ και Σμιτς είχαν μαζί 90 πόντους, ενώ καθοριστικός ήταν ο Άντονι Μέισον με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ. Οι Νικς απέκλεισαν τους Χόρνετς στη συνέχεια και έτσι εμφανίστηκαν στους πρώτους τελικούς Ανατολής μετά το 1974. Εκεί υποκλίθηκαν στον Τζόρνταν και τους Μπουλς.

1994: Νικς-Πέισερς 4-3 (τελικοί Ανατολής)

Στην πρώτη χρονιά χωρίς τον Τζόρνταν στην Ανατολή, οι Νικς και οι Πέισερς είχαν την ευκαιρία τους και τα είπαν στους τελικούς περιφέρειας. Οι Γιουν, Όκλεϊ και Σταρκς έγραψαν ιστορία, αφού οδήγησαν τη Νέα Υόρκη στους τελικούς για πρώτη φορά μετά το 1974.

Το ματς που έχει πάρα πολύ ζουμί είναι το 5ο. Η κόντρα του Ρέτζι Μίλερ με τον σκηνοθέτη και φανατικό φίλαθλο των Νικς έμεινε στην ιστορία σε αυτή τη σειρά.

Ο γνωστός σκηνοθέτης καθόταν στις court seats του γηπέδου και ο Ρέτζι τον κοιτούσε συνεχώς μετά από κάθε εύστοχο καλάθι που έβαζε.

Τελείωσε το ματς με 39 πόντους, 25 εκ των οποίων στην τέταρτη περίοδο, ενώ οι 6 ασίστ και το ένα κλέψιμο συμπλήρωναν με τον καλύτερο τρόπο το show, που χάρισε στους Πέισερς τη νίκη με 93-86 και την ανατροπή στη σειρά από 2-0 σε 2-3!

Στο Game 5 ο Ρέτζι Μίλερ έκανα στον Σπάικ Λι την χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια στο λαιμό, το περίφημο choke sign, σαν να του λέει «θα σε πνίξω»! Βέβαια αυτό που ήθελε να πει στην πραγματικότητα ήταν πως οι Νικς πνίγονται στα κρισιμα ματς και στις μεγάλες στιγμές (choke). Δεν αντέχουν πίεση.

Την επόμενη μέρα η εφημερίδα New York Daily κυκλοφόρησε με φωτογραφία του Λι και λεζάντα «Σ' ευχαριστούμε πολύ Σπάικ», στοχοποιώντας τον σκηνοθέτη για την ήττα, αφού νευρίασε τον Μίλερ, ο οποίος τους διέλυσε στο παρκέ.

Ένας «δάσκαλος» του trash talking ο Μίλερ που σίγουρα δεν θα άφηνε ήσυχο τον άνθρωπο που λάτρευε να τα βάζει με τους σταρς των άλλων ομάδων όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Κέβιν Γκαρνέτ, ο Πολ Πιρς.

Ο Σπάικ Λι ανέφερε στο ντοκιμαντέρ του ESPN (30 for 30) για την κόντρα Πέισερς-Νικς πως μετά το Game 5 ένιωθε πως τον κατηγορεί όλη η Νέα Υόρκη και ότι ήταν έτοιμη να του χρεώσει σε μεγάλο βαθμό τον αποκλεισμό αν αυτός ερχόταν. Τελικά οι Νικς πήραν το Game 7, ένα ματς-πόλεμο και ο Σπάικ Λι ανακουφίστηκε, αφού η κόντρα του με τον Μίλερ είχε πάρει άγριες διαστάσεις.

. Ο Γιούν έδειξε την ποιότητα και έστειλε την ομάδα του στους τελικούς στο 7ο ματς. Ο Big Pat είχε 24 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 μπλοκ και 1 κλέψιμο στο τελικό 94-90.

1995: Πέισερς-Νικς 4-3 (ημιτελικοί Ανατολής)

Έναν χρόνο μετά οι Πέισερς πλήρωσαν με το ίδιο νόμισμα τους Νικς παίρνοντας εκδίκηση. Ο Ρέτζι Μίλερ είχε 34, με τον Σμιτς να βάζει 31 και τους Πέισερς να φτάνουν στη νίκη με 107-105 στο Game 1. Σε αυτό το ματς ο Μίλερ πρόσφερε μια από τις πιο κλασικές στιγμές στην ιστορία των playoffs. Κατάφερε να βάλει 8 πόντους σε 9 δευτερόλεπτα, σε ένα απίστευτο show. Reggie Killer όνομα και πράμα.

Στο ματς αυτό είχαμε ένταση μεταξύ του Τσαρλς Όκλεϊ που λάτρευε να εμπλέκεται σε καυγάδες και του πάγκου των Πέισερς. Αμέσως ο Μέισον (ακόμα ένα... κακό παιδί των Νικς εκείνη την αποχή) ζήτησε τον λόγο, αλλά τελικά η κατάσταση δεν ξέφυγε.

Η σειρά πήγε στο 3-1 για τους Πέισερς, ωστόσο οι Νικς απάντησαν για το 3-3. Στο καθοριστικό Game 7 είχαμε θρίλερ, με τον Γιούν να χάνει ένα εύκολο lay up για την κλάση του, το οποίο θα έστελνε το ματς στην παράταση στη Νέα Υόρκη. Στο ματς αυτό είχε 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 μπλοκ, αλλά όλοι θυμούνται το χαμένο lay up.

1998: Πέισερς-Νικς 4-1 (ημιτελικοί Ανατολής)

Το 1998 οι Πέισερς δεν δυσκολεύτηκαν πολύ από τη Νέα Υόρκη. Τους καθάρισαν με 4-1 στους ημιτελικούς Ανατολής.

Ο Πάτρικ Γιούιν έχασε το πρώτο ματς, στο οποίο ήρθε η ήττα, ενώ στο δεύτερο τους καθάρισαν οι Μίλερ και Σμιτς.

Στο Game 5 ο Χιούστον έκανε ματσάρα με 33 πόντους, αλλά ο Μαρκ Τζάκσον πλήγωσε την παλιά του ομάδα με 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ

1999: Νικς-Πέισερς 4-2 (τελικοί Ανατολής)

Οι Νικς της σεζόν εκείνης έγιναν το πρώτο Νο.8 (τερμάτισε 8η στην περιφέρεια του) στην ιστορία που φτάνει στα playoffs. Για να το κάνουν αυτό, έπρεπε να εκδικηθούν τους Πέισερς για τα όσα έγιναν το 1998. Και το κατάφεραν

Μεγάλη στιγμή στο Game 3, με τον Λάρι Τζόνσον να πετυχαίνει 4ποντο και να χαρίζει τη νίκη στους Νικς με 92-91 σε μια στιγμή που άλλαξε τα δεδομένα της σειράς.

Οι Πέισερς ισοφάρισαν σε 2-2 στο Game 4, αλλά η συνέχεια άνηκε στην ομάδα της Νέας Υόρκης

Με τον Γιούιν να λείπει λόγω τραυματισμού από το Game 6, ο άνθρωπος που βγήκε μπροστά ήταν ο Άλαν Χιούστον. Πέτυχε 32 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στους τελικούς. Οι Νικς έπαιξαν NBA Finals για 2η φορά μέσα σε 5 χρόνια.

2000: Πέισερς-Νικς 4-2 (τελικοί Ανατολής)

Μπορεί να μην βρίσκεται στα 90s, αλλά η κόντρα έληξε το 2000. Τότε που οι Πέισερς... εκτέλεσαν τους Νικς στους τελικούς Ανατολής. Με ποιον άλλο; Mα φυσικά με τον Ρέτζι Μίλερ που πέτυχε 34 πόντους στο Game 6 και έκανε το Madison Square Garden να σωπάσει. Ήταν το τέλος μιας τρελής έχθρας των δύο ομάδων. Ήταν το τέλος της εποχής Πάτρικ Γιούν στους Νικς.

Η κόντρα Πέισερς-Νικς έγινε ντοκιμαντέρ στο ESPN

Η εξαιρετική σειρά ντοκιμαντέρ του ESPN (ESPN 30 for 30) αφιέρωσε ένα επεισόδιο στη μεγάλη κόντρα των Νικς με τους Πέισερς, η οποία εξηγεί με καλύτερο τρόπο τι γινόταν εκείνη την εποχή. Ο Γιουν παραδέχθηκε ότι τότε μισούσε τον Ρέτζι. Πολλά σκληρά φάουλ, πολλοί τσαμπουκάδες, πολύ trash talking, πολλά συναπαντήματα στα playoffs, συνθέτουν μία από τις κλασικότερες κόντρες στην ιστορία του ΝΒΑ. Μια κόντρα που θύμισε πόλεμο κάθε φορά που οι παίκτες των δύο ομάδων βρισκόντουσαν στο παρκέ. Ρέτζι Μίλερ και Σπάικ Λι περιγράφουν όλα όσα διαδραματίστηκαν εκείνες τις εποχές στα ματς των δύο ομάδων και έφτασαν την έχθρα των 2 σε απίστευτα επίπεδα. Ένα ντοκιμαντέρ που αξίζει να το δεις!