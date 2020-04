Last Dance: Ποια ομάδα των 2000s-2010s θα νικούσε τους Μπουλς; (poll)

Με αφορμή το Last Dance, το gazzetta.gr ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν την ομάδα (των 2 τελευταίων δεκαετιών) που θα μπορούσε να νικήσει τους Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν σε σειρά best of seven.