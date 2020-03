ΝΒΑ: Το μεγαλύτερο... choke της ιστορίας! (poll & vids)

Στο πέρασμα των χρόνων στο ΝΒΑ υπήρξαν πολλές φορές που μια ομάδα δεν άντεξε στις κρίσιμες στιγμές μιας σειράς playoffs ή τελικών του ΝΒΑ.

Έχασε ένα τεράστιο προβάδισμα, λύγισε κάτω υπό πίεση και δεν μπόρεσε να πετύχει τον στόχο της.

Το gazzetta.gr επέλεξε 10 χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου ομάδες υπέστησαν το περίφημο... choke («πνίγηκαν» στη δύσκολη κατάσταση, σε ματς που διακυβεύονταν πολλά) και ζητά από τους αναγνώστες του να διαλέξουν την κορυφαία.

Μπουλς – Τελικοί Ανατολής 2011

Οι ταύροι το 2011 κατάφεραν για πρώτη φορά μετά το 1998 να βρεθούν σε τελικούς περιφέρειας, με τον Ντέρικ Ρόουζ να κάνει μεγάλα ματς. Είχαν ρεκόρ 62-20 στη regular season, το οποίο ήταν και το καλύτερο στην περιφέρεια, ενώ ο D-Rose ήταν ο νεότερος MVP στην ιστορία της λίγκας

Το Σικάγο πήρε το πρώτο ματς εντός έδρας, όμως στη συνέχεια υπέστη blackout. Λύγισε κόντρα στους Χιτ και έχασε τα 4 επόμενα παιχνίδια. Η ομάδα του Ρόουζ, του Νοά και του Ντενγκ είχε και μια μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το Game 5, αφού νικούσε για 12 πόντους, 4 λεπτά για το τέλος. Όμως η αρμάδα του Ουέιντ και του Λεμπρόν επέστρεψε για το 83-80 και έστειλε τους ταύρους σπίτι τους.

Μπουλετς – Τελικοί ΝΒΑ 1975

Οι Μπουλετς (νυν Ουίζαρντς) έκαναν φοβερά πράγματα τη σεζόν 1974-75 και τελειώσαν τη regular season με ρεκόρ 60-22. Χέις και Ανσέλντ οδήγησαν την ομάδα στους τελικούς, εκεί που αντιμετώπισαν τους Ουόριορς του Μπάρι (είχαν ρεκόρ 48-34) και μειονέκτημα εδρας.

Το φαβορί ήταν σίγουρα οι Μπουλετς, όμως χτύπησαν πάνω σε… τοίχο, με τους Ουόριορς να τους σκουπίζουν με συνοπτικές διαδικασίες και να παίρνουν το πρωτάθλημα. Ο Μπάρι μέτρησε 35 πόντους μέσο όρο και αναδείχθηκε MVP τελικών.

Μπλέιζερς – Τελικοί Δύσης 2000

Ήταν η μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψει το Πόρτλαντ στου τελικούς του ΝΒΑ μετά από 8 χρόνια. Οι Λέικερς βρέθηκαν μπροστά στις νίκες με 3-1, αλλά οι Μπλέιζερς του Σαμπόνις, του Ουάλας και του Πίπεν απάντησαν και ισοφάρισαν σε 3-3.

Το Πόρτλαντ ήταν μια ανάσα από τους τελικούς, αφού προηγήθηκε με 15 πόντους διαφορά, 10 λεπτά πριν τη λήξη του Game 7. Κι όμως οι Λέικερς επ΄στρεψαν από την… κόλαση, έκαναν την ανατροπή με φάση-κλειδί το alley oop του Κόμπι με τον Σακιλ και πήραν τη νίκη-πρόκριση με 89-84.

Κλίπερς – Ημιτελικοί Δύσης 2015

Οι Κλίπερς εκείνης της εποχής με Πολ, Γκρίφιν και Τζόρνταν ήταν εξαιρετική ομάδα. Απέκλεισαν τους Σπερς στον πρώτο γύρο με μεγάλο καλάθι του CP3 και στη συνέχεια συνάντησαν το Χιούστον. Βρέθηκαν μπροστά με 3-1 στη σειρά.

Όμως οι ρουκέτες από το Χιούστον τους…. καθάρισαν, κάνοντας τους Κλίπερς την 9η ομάδα στην ιστορία που μένει εκτός, ενώ προηγείται με 3-1. Ο Χάρντεν και η ομάδα του έκαναν φοβερά πράγματα στο 2ο ημίχρονο του Game 6 , αφού έτρεξαν επιμέρους 51-20 και γύρισαν από το -19. Ένα τεράστιο choke για μια ομάδα που ονειρευόταν τίτλο.

Μάβερικς – τελικοί ΝΒΑ 2006

Οι Μάβερικς είχαν την ευκαιρία τους για το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους το 2006. Μάλιστα πήραν τα 2 πρώτα ματς και έκαναν όνειρα στέψης. Ωστόσο στη συνέχεια το Μαϊάμι έβγαλε αντίδραση, επικράτησε στα 4 επόμενα ματς και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του.

Ο Ουέιντ έκανε παπάδες στους τελικούς και αναδείχθηκε MVP, ενώ σημαντική δουλειά και από τον Σακίλ με 10.2 ριμπάουντ μέσο όρο. Οι Μάβερικς του Νοβίτσκι είχαν πάρει 60 ματς στη regular season, ενώ το Μαϊάμι 52

Θάντερ – Τελικοί Δύσης 2006

Είναι πολύ δυνατό… χαστούκι, ένα τεράστιο choke της Οκλαχόμα, ένα μεγάλο «αχ» της φοβερής δυάδας Ντουράντ-Ουέστμπρουκ. Οι Θάντερ κατάφεραν να προηγηθούν με 3-1 κόντρα στους Ουόριορς και να αγκαλιάσουν την πρόκριση.

Όμως στη συνέχεια το Γκόλντεν Στέιτ του Κάρι και του Τόμπσον έδειξε ψυχικά αποθέματα, επιστρέφοντας και παίρνοντας μια μεγαλειώδης πρόκριση με 3 σερί νίκες. Οι Θάντερ έπαιξαν το Game 6 στην έδρα τους, αλλά ο Τόμπσον και ο Κάρι που έκαναν ματσάρα, σιώπησαν το κοινό της Οκλαχόμα και έδωσε ανάσα στους Ουόριορς που ολοκλήρωσαν λίγο μετά την ανατροπή τους.

Χιτ – Τελικοί ΝΒΑ 2011

Οι Χιτ του 2011 είχαν την περίφημη superteam των ΛεΜπρόν, Ουέιντ και Μπος, αποτελώντας το φαβορί για τον τίτλο. Οι Μάβερικς είχαν τον ηγέτη Νοβίτσκι και τους έμπειρους Τέρι, Κιντ και Στογιάκοβιτς. Οι Χιτ προηγήθηκαν με 2-1, πριν το Ντάλας πατήσει το γκάζι και πάρει το πρωτάθλημα με 4-2.

Μπορεί να μην μοιάζει με τόσο μεγάλο choke, ωστόσο αν δεις την τριπλέτα που είχαν οι Χιτ, η απώλεια του τίτλου φαντάζει σαν μεγάλη αποτυχία, όπως και οι 3 σερί ήττες που γνώρισαν. Ο Νοβίτσκι έκανε… όργια και πήρε στα χέρια του και το βραβείο MVP των τελικών.

Μάβερικς – πρώτος γύρος Δύσης 2007

Το Ντάλας εκείνη τη σεζόν είχε το καλύτερο ρεκόρ του ΝΒΑ, μετρώντας 67 νίκες και 15 ήττες, Μπήκε σαν φαβορί στα playoffs, αλλά λογάριαζε χωρίς τους Ουόριορς του Μπαρόν Ντέιβις και του Στίβεν Τζάκσον

Το Γκόλντεν Στέιτ (Νο.8) χρειαζόταν κάτι παραπάνω από θαύμα για να αποκλείσει το Νο.1. Και τα κατάφερε. Ο Μπαρόν Ντέιβις έδειξε από το πρώτο ματς τι θα ακολουθούσε, ολοκληρώνοντας το με 33 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Μία από τις πιο όμορφες ιστορίες έκπληξης όλων των εποχών στην λίγκα.

Σούπερσονικς – πρώτος γύρος Δύσης 1994

Μια υπέροχη σεζόν για το Σιάτλ του Πέιτον και του Κεμπ τελείωσε με τον πιο ντροπιαστικό τρόπο, με έξοδο στον πρώτο γύρο από το Νο.8 της Δύσης, τους Νάγκετς. Εκείνη την εποχή οι Σούπερσονικς ήταν το Νο.1 της Δύσης, αφού τελείωσαν ε 63 νίκες.

Αλλά το Ντένβερ αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο, όπως και το σκιάχτρο ο Ντικεμπε Μουτόμπο που τρόμαζε κόσμο κάτω από τη ρακέτα. Το Σιάτλ εκμεταλλεύτηκε την έδρα του στα 2 πρώτα ματς, αλλά έχασε τα επόμενα τρία (τότε οι σειρές του πρώτου γύρου ήταν best of five), όντας έτσι το πρώτο Νο.1 στην ιστορία που αποκλειόταν από Νο.8.

Oυόριορς – Τελικοί ΝΒΑ 2016

Και πάμε και ίσως στο μεγαλύτερο choke ομάδας στην ιστορία. Η παρέα του Στεφ Κάρι τελείωσε τη regular season, με το καλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών στο ΝΒΑ (73-9) και φυσικά ήταν το φαβορί για τον τίτλο.

Οι Ουόριορς ήθελαν το repeat, αλλά έμειναν με το όνειρο, αφού οι Καβς του ΛεΜπρόν και του Ίρβινγκ αποδείχθηκαν πολύ σκληροί για να πεθάνουν. Το Γκόλντεν Στέιτ του Κάρι, του Τόμπσον και του Ιγκουοντάλα βρέθηκε στο 3-1 και ήθελε μια νίκη για τον τίτλο. Αλλά το Κλίβελαντ κατάφερε να κάνει κάτι που δεν είχε ξαναγίνει και να αποτελέσει την πρώτη ομάδα στην ιστορία των τελικών που επιστρέφει από το 3-1 και κατακτά το πρωτάθλημα. Ο ΛεΜπρόν που έκανε απίθανα πράγματα στους τελικούς, πήρε το MVP της σειράς, ενώ ο Uncle Drew πέτυχε το μεγάλο τρίποντο στο Game 7 που χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα στην πόλη του Κλίβελαντ.