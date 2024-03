Το βρετανικό Αthletics Weekly προέβλεψε τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και έχρισε φαβορί τον Μίλτο Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο στο μήκος

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα ταδιδέψει το καλοκαίρι στο Παρίσι για να υπερασπιστεί τον ολυμπιακό τίτλο στο μήκος, που κατέκτησε πριν από τρία χρόνια στο Τόκιο και σύμφωνα με το athleticsweekly.com ο Έλληνας πρωταθλητής είναι το φαβορί για να στεφθεί ολυμπιονίκης και στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η εξεδικευμένη βρετανική ιστοσελίδα δημοσιοποίησε τις προβλέψεις του για τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα ανέβουν στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού στα αγωνίσματα του στίβου.

Όπως σημειώνεται οι προβλέψεις έγιναν με βάση την περσινή σεζόν στον ανοικτό στίβο, τη φετινή χειμερινή περίοδο, αλλά και με το γεγονός πως σε μια ολυμπιακή χρονιά έχει τις ιδιομορφίες της και κάποιος αθλητής μπορεί να επιστρέψει σε μεγάλες επιδόσεις.

Πάμε στο μήκος ανδρών, ο Τεντόγλου δίνεται ως το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Κύριος αντίπαλός του δίνεται ο Τζαμαϊκανός, Γουέιν Πίνοκ, 2ος πέρυσι πίσω από τον Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Πολύ ψηλά στα προγνωστικά βρίσκεται ο Κινέζος, Γιανάν Γουάνγκ, ο αθλητής που είχε «κλέψει» από τον Τεντόγλου στο 6ο άλμα το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάλημα στο Γιουτζίν το 2022.

Μέσα στην οκτάδα βρίσκεται ο 19χρονος Ιταλός, Ματία Φουρλάνι, 2ος πίσω από τον Τεντόγλου στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Γλασκώβη, καθώς και οι Τζαμαϊκανοί Τατζάι Γκέιλ (παγκόσμιος πρωταθλητής στην Ντόχα το 2019) και Κάρεϊ ΜακΛέοντ, 3ος στη Γλασκώβη.

Στην πρόβλεψη υπάρχουν επίσης οι Γιου-Τανγκ Λι από την Ταϊπέι, νικητής πέρυσι στους Ασιατικούς Αγώνες με ατομικό ρεκόρ στα 8.40μ. και ο Ινδός, Μουραλί Σρισανκάρ που έχει ατομικό στα 8.41μ., όμως στους μεγάλους αγώνες έχει μείνει μακριά από αυτή την επίδοση.

