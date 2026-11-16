Olympia Marathon 2026: Εκεί όπου η δόξα του Μαραθωνίου συναντά το Ολυμπιακό Πνεύμα

Mε αφορμή τη συμπλήρωση 130 χρόνων από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, μια ιστορική διαδρομή και ένα παγκόσμιο πνευματικό ιδεώδες αναβιώνουν για να εμπνεύσουν ξανά την ανθρωπότητα.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2026. Στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2026, η Αρχαία Ολυμπία γίνεται το σημείο συνάντησης δρομέων, οικογενειών και φίλων του αθλητισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενώντας το Olympia Marathon 2026. Με κεντρικό μήνυμα «Γίνε μέρος της κληρονομιάς | Be part of the legacy», η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 130 χρόνων από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη του πρωτοπόρου Έλληνα δρομέα Χαρίλαου Βασιλάκου.

Με αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Δημαρχείου της Αρχαίας Ολυμπίας, οι συμμετέχοντες καλούνται να τρέξουν στον ιερό τόπο όπου γεννήθηκε το αθλητικό ιδεώδες. Για ένα διήμερο, η Αρχαία Ολυμπία καλεί κάθε συμμετέχοντα να γίνει μέρος μιας εμπειρίας που ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος. Γιατί εδώ, το τρέξιμο συναντά την Ιστορία.

Ένα αγωνιστικό διήμερο για όλους

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει επιλογές για έμπειρους δρομείς, ερασιτέχνες, οικογένειες και παιδιά.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

14:15 | Δρόμος Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 3 χλμ.

15:00 | Αγώνας Δρόμου 10 χλμ., σε επίπεδη διαδρομή χαμηλού βαθμού δυσκολίας, κατάλληλη και για την επίτευξη ατομικών ρεκόρ

15:00 | Family Run 3 χλμ., ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η δράση κορυφώνεται με:

09:00 | Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος 42χλμ

09:00 | Ημιμαραθώνιος Δρόμος 21χλμ.

09:05 | Παιδικός Αγώνας 1.000 μ. για μαθητές Δημοτικών Σχολείων

Οι διαδρομές του Μαραθωνίου και του Ημιμαραθωνίου είναι επίσημα πιστοποιημένες.

Η διοργάνωση παρέχει στους συμμετέχοντες επίσημο αριθμό συμμετοχής με ενσωματωμένο RFID chip για ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού και ηλεκτρονικό δίπλωμα συμμετοχής. Κατά μήκος των διαδρομών θα λειτουργούν σταθμοί υποστήριξης περίπου ανά 2,5 χλμ., με νερό, ισοτονικά ποτά, ενεργειακά gels και μπανάνες, ενώ προβλέπεται πλήρης ιατρική κάλυψη και παρουσία ασθενοφόρων.

Εγγραφές, Διακρίσεις και Έπαθλα

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές για το Olympia Marathon 2026 πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης ΕΔΩ και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 20 Νοεμβρίου 2026. Δυνατότητα ομαδικών εγγραφών παρέχεται επίσης σε αθλητικούς συλλόγους, σχολεία, εταιρείες και οργανωμένες ομάδες.

Στο αγωνιστικό σκέλος προβλέπονται και χρηματικά έπαθλα για τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα ξεχωρίσουν. Στον Διεθνή Μαραθώνιο των 42χλμ., οι τρεις πρώτοι της γενικής κατάταξης, σε άνδρες και γυναίκες, θα λάβουν 300€ για την 1η θέση, 200€ για τη 2η και 150€ για την 3η. Χρηματικά έπαθλα προβλέπονται επίσης για τον Ημιμαραθώνιο, με 200€, 150€ και 100€ αντίστοιχα για τις τρεις πρώτες θέσεις, καθώς και για τον αγώνα των 10 χλμ., με 150€ για την 1η θέση, 100€ για τη 2η και 50€ για την 3η, σε άνδρες και γυναίκες.

Το Olympia Marathon 2026 προσκαλεί το κοινό να ζήσει την εμπειρία ενός αγώνα στον τόπο όπου γεννήθηκε ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα του παγκόσμιου πολιτισμού. Aπό το 1936, η αρχαία Ολυμπία αποτελεί το σημείο από το οποίο ξεκινά η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία. Έναν τόπο που εξακολουθεί να μεταφέρει σε ολόκληρο τον κόσμο τις αξίες του Ολυμπισμού, της ειρήνης και της ανθρώπινης προσπάθειας. Στον ίδιο τόπο όπου η ανθρώπινη προσπάθεια συνδέθηκε με την αριστεία και την ευγενή άμιλλα, οι σημερινοί δρομείς καλούνται να γράψουν τη δική τους προσωπική ιστορία.

Olympia Marathon 2026

28 & 29 Νοεμβρίου 2026 | Αρχαία Ολυμπία

Εγγραφές έως: 20 Νοεμβρίου 2026

Εγγραφές: olympiamarathon.gr/register-olympia-marathon-2026