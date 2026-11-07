Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους στο Gazzetta: Οι 14 Μαραθώνιοι και το μήνυμά του πριν από τη συμμετοχή του στον 43ο Αυθεντικό

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας βρίσκεται προ των πυλών και ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλά στο Gazzetta λίγο πριν τρέξει τα 42 χιλιόμετρα, δίνοντας tips και το δικό του μήνυμα για τον ξεχωριστό Αγώνα.

Η στιγμή που περιμένουν δεκάδες χιλιάδες δρομείς και αθλητές από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, έφτασε ξανά. Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας εκκινεί για 43η χρονιά αυτή την Κυριακή (8/11) και τα φώτα του διεθνούς αθλητισμού στρέφονται στην πρωτεύουσα, στην ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα μέχρι και τη γραμμή του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ένα εμβληματικό αθλητικό ραντεβού στον κόσμο των δρομικών σπορ και όχι μόνο, μία συμμετοχή που πάντα ισοδυναμεί με κάτι μεγαλύτερο από έναν αγώνα. Πράγμα που κινητοποιεί παραδοσιακά κόσμο από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του υπόλοιπου πλανήτη, για να τρέξει στην ξακουστή διαδρομή των 42 χιλιομέτρων, αλλά και στις μικρότερες διαδρομές των 10 ή των 5 χιλιομέτρων.

Τη δική του συμμετοχή, για 9η διαδοχική χρονιά, αναμένεται να πραγματοποιήσει και ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Με δεκαετή πλέον εμπειρία στους μαραθώνιους αγώνες και 14 συμμετοχές συνολικά, ο κύριος Θεμιστοκλέους μιλά στο Gazzetta για τη μεγάλη αυτή αθλητική γιορτή, εξηγεί τι είναι αυτό που κάνει τον Μαραθώνιο της Αθήνας τόσο ξεχωριστό και προσφέρει τις δικές του συμβουλές αλλά και το μήνυμά του προς το κοινό που ετοιμάζεται να τρέξει όπως κι ο ίδιος, το πρωί της Κυριακής.

Πώς νιώθετε που θα συμμετάσχετε ξανά στον σπουδαίο αγώνα και τι κρατάτε πιο έντονα από τις προηγούμενες συμμετοχές;

«Νιώθω πάρα πολύ καλά. Είναι το ραντεβού που περιμένω κάθε χρόνο. Απ’ τις προηγούμενες συμμετοχές, κάθε αγώνας ήταν ξεχωριστός, απ’ τον πρώτο που είχε τα πιο έντονα χαρακτηριστικά, μέχρι και πριν δύο χρόνια που κατάφερα να κάνω το προσωπικό μου ρεκόρ στον Αυθεντικό (σ.σ. 03:45:00)».

Έχετε συμμετάσχει σε 14 Μαραθωνίους. Πότε ξεκίνησε αυτό το εντυπωσιακό σερί και ποιος Αγώνας σας έχει μείνει ανεξίτηλος;

«Ξεκίνησε το 2017, όπου έγινε και μια στροφή στην άσκηση, στην πιο υγιεινή διατροφή. Κάνω πάντα τον κλασικό τον Νοέμβριο και συνήθως έναν στο εξωτερικό την άνοιξη. Αξέχαστος ο πρώτος, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος στην Αθήνα το 2018. Από το εξωτερικό, θα έλεγα Ρότερνταμ και Παρίσι, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο έξω, που δημιούργησε μια φανταστική ατμόσφαιρα, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής».

Τι είναι αυτό που κάνει τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας ξεχωριστό;

«Ο τερματισμός, και το ότι τρέχεις στον αυθεντικό, έτσι; Όλοι όσοι τρέχουμε, ξέρετε υπάρχουν κάποιοι χαρακτηριστικοί Μαραθώνιοι, που είτε είναι major, είτε είναι άλλοι που θέλει κάποιος να κάνει γιατί είναι πάρα πολύ γνωστοί. Άσχετα αν κάποιος είναι από την Ελλάδα ή όχι, πιστεύω ότι ο Αυθεντικός Μαραθώνιος είναι αυτό που πρέπει να είναι στο ‘’bucket list’’. Όλοι θα πρέπει να τον έχουν κάνει».

Τι θα συμβουλεύατε τον κόσμο που τρέχει για πρώτη φορά; Μπορείτε να δώσετε μερικά tips που έχετε συγκρατήσει από την εμπειρία σας;

«Θα δανειστώ ένα σύνθημα: Νίκη είναι η συμμετοχή. Θα τους συμβούλευα να το απολαύσουν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε την τελευταία εβδομάδα. Ό,τι έγινε από προπόνηση έγινε. Καλό ύπνο το προηγούμενο βράδυ, να ακολουθηθούν οι οδηγίες της τελευταίας εβδομάδας, που είναι ξεκούραση, carbon load, φόρτιση με υδατάνθρακες. Αρκετά… μαζεμένα στην αρχή. Αν κάποιος είναι πρώτη φορά, έρχονται οι ανήφορες από το 10 στο 20 κι απ’ το 20 στο 30. Και σιγά σιγά, με πίστη, κυρίως στον εαυτό του ο καθένας, θα τα καταφέρει».

Θα σπάσετε το ρεκόρ σας φέτος;

«Όχι, φέτος δεν θα το σπάσω. Φέτος είναι μια χρονιά που δεν είχε πολύ έντονη και συστηματική προπόνηση. Δεν ήμουν πάρα πολύ τυπικός. Αλλά αυτό θα μου δώσει το δικαίωμα να πάω μαζί με τους φίλους μου. Να το πάμε πιο χαλαρά. Και να είμαστε κοντά στις 4 ώρες. Λίγο μακριά από το ρεκόρ μεν, αλλά θεωρώ ένα αξιοπρεπές χρόνο.

Να ευχηθώ σε όσους θα συμμετάσχουν καλή επιτυχία, να απολαύσουν πραγματικά τον αγώνα. Και να ευχηθώ στους όσους μας παρακολουθούν: βήμα-βήμα, με πολύ μικρή προσπάθεια. Είναι χαρά. Ας μη σκεφτόμαστε ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Θα το κάνουμε γιατί θα μας αρέσει. Να βάλουμε την άσκηση και την άθληση στη ζωή μας».