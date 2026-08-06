Παγκόσμιο Κ20: Στον τελικό της σφαιροβολίας Παπαδόπουλος, Κανοντζιάν, πρόκριση για Μητροπούλου στο μήκος

Την πρόκρισή τους στον τελικό της σφαιροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 πήραν οι Παπαδόπουλος και Κανοντζιάν.

Το πρωινό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20 που διεξάγεται στο Hayward Field του Γιουτζίν, στο Όρεγκον των ΗΠΑ επεφύλασσε ένα «δυνατό» φίνις.

Στο τελευταίο αγώνισμα του πρωινού προγράμματος με ελληνική συμμετοχή, τη σφαιροβολία, αγωνίστηκαν ο Άρης Παπαδόπουλος και ο Βαλάντης Κανοντζιάν, με αμφότερους να εξασφαλίζουν την πρόκριση για τον απογευματινό τελικό (ξημερώματα για την Ελλάδα), ενώ στον τελικό του μήκους προκρίθηκε και η Έβελυν Μητροπούλου με τη δεύτερη επίδοση.

Η παρουσία του Παπαδόπουλου ήταν επιβλητική. Η βολή στα 19,82 μ., που σημείωσε στη δεύτερη προσπάθειά του, έβαλε τέλος στην ανησυχία που είχε δημιουργηθεί μετά το πρόσφατο πρόβλημα στη μέση του. Ο αθλητής του Κώστα Καμπόσου είχε ανοίξει τον αγώνα του με 18,20 μ., ενώ η επίδοσή του στα 19,82 μ. ήταν η κορυφαία και στα δύο προκριματικά γκρουπ. Το απόγευμα θα επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, όπως δήλωσε, με στόχο τις βολές που θα τον οδηγήσουν στο βάθρο των νικητών. Ο Παπαδόπουλος έχει ταξιδέψει στις ΗΠΑ με ατομικό ρεκόρ 20,45 μ., που είναι και η τρίτη επίδοση ανάμεσα στους μετέχοντες.

Τη βολή που χρειαζόταν για να προκριθεί στον τελικό πέτυχε και ο Βαλάντης Κανοντζιάν. Ο 19χρονος αθλητής σημείωσε 18,61 μ. στην πρώτη του προσπάθεια, επίδοση που του χάρισε την 11η θέση στο σύνολο των δύο γκρουπ. Στη δεύτερη προσπάθειά του ήταν άκυρος, ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα του με βολή στα 18,29 μέτρα. Για τον ίδιο η πρόκριση είχε ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν αισθανόταν όσο καλά θα ήθελε, ενώ επηρεάστηκε και από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν.

Αρκετά αγχωτικός ήταν ο προκριματικός του μήκους για την Έβελυν Μητροπούλου, η οποία, ωστόσο, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό αρχικά με άλμα στα 6,11 μέτρα και εν τέλει με επίδοση 6,33 μ., που ήταν και η δεύτερη καλύτερη του προκριματικού.

Η αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκι πραγματοποίησε ένα μεγάλο, αλλά οριακά άκυρο άλμα στην πρώτη προσπάθεια, για το οποίο η ελληνική αποστολή έκανε ένσταση καθώς αρχικά η ένδειξη ήταν πως είναι έγκυρο. Στη δεύτερη, πατώντας αρκετά πίσω από τη βαλβίδα, προσγειώθηκε στα 6,03 μ., ενώ στην τρίτη και τελευταία προσπάθεια, με την πλάτη στον τοίχο, σημείωσε 6,11 μ., παρά το γεγονός ότι και πάλι δεν πάτησε τη βαλβίδα.

Στις εξέδρες, τόσο ο προπονητής, Μάκης Πάντος, που την καθοδηγούσε κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής, της φώναζαν πως είχε προκριθεί. Μέσα σε λίγα λεπτά η απογοήτευση μετατράπηκε σε χαρά. Η Μητροπούλου δείχνει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και, όπως φάνηκε από τον προκριματικό, το επίπεδο του αγώνα είναι στα μέτρα της.

Η ένσταση εξετάσθηκε λίγο αργότερα με την ελληνική πλευρά να την κερδίζει. Μόνο μία αθλήτρια, η Έλα Άβελιν Μάλμ, κατάφερε να ξεπεράσει το όριο των 6,35 μ., πραγματοποιώντας ατομικό ρεκόρ με άλμα στα 6,36 μέτρα.

Ο τελικός του μήκους θα γίνει την Πέμπτη (6/8).