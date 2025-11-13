Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα συνδράμει με επιπλέον 200.000 ευρώ το πρόγραμμα Ολυμπιακών Υποτροφιών, τα ποσά που θα πάρει ο ΣΕΓΑΣ για εξοπλισμό κι άλλες τέσσερις ομοσπονδίες.

H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας προχώρησε σε σημαντικές αποφάσεις ενίσχυσης των αθλητικών ομοσπονδιών και των επίλεκτων αθλητών και αθλητριών.

Έγινε ομόφωνα δεκτή η πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας Δημοσθένη Γυρούση για την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος των Ολυμπιακών Υποτροφιών της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης ενόψει του Λος Άντζελες 2028.

Η επιχορήγηση που είχε εγκριθεί από την ΕΟΕ για επιχορήγηση μέσω της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της ΔΟΕ είναι περίπου 130.000 ευρώ και αφορά 10 αθλητές και αθλήτριες για 33 μήνες.

Ωστόσο επειδή αυτό το ποσό δεν είναι αρκετό να καλύψει τις ανάγκες τους, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα συνδράμει με επιπλέον 200.000 ευρώ στο πρόγραμμα προκειμένου η μηνιαία αποζημίωση για τους 10 αθλητές και αθλήτριες, να φτάνει τα 1.000 ευρώ για τον καθένα.

Επίσης έγινε δεκτό το αίτημα του ΣΕΓΑΣ για κάλυψη αναγκών εξοπλισμού των φυσικοθεραπευτηρίων των Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού με 105.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι το νέο εξοπλισμό στο ΟΑΚΑ και στο Καυτανζόγλειο Στάδιο της Θεσσαλονίκης, θα τον χρησιμοποιούν αθλητές και από άλλα αθλήματα.

Τέλος, θα δοθούν σε τέσσερις Αθλητικές Ομοσπονδίες 75.640 ευρώ για Ολυμπιακή Προετοιμασία. Συγκεκριμένα η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης θα εισπράξει 22.380 ευρώ μέχρι το τέλος του 2025 και 14.340 ευρώ στην αρχή του 2026, η Ελληνική Ομοσπονδία Τροχοσανίδας 16.180 ευρώ, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης 4.500 ευρώ και η Ελληνική Ομοσπονδία Τάεκβοντο 18.240 ευρώ.

Να υπενθυμίσουμε ότι τo πρόγραμμα των Ολυμπιακών Υποτροφιών πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

Στον σύνδεσμο https://olympics.com/ioc/olympic-solidarity, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τη φιλοσοφία, τα προγράμματα και τις δράσεις της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης.