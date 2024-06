Το Piraeus Street Long Jump επιστρέφει στις 23 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τον Μίλτο Τεντόγλου

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός Piraeus Street Long Jump που αποτελεί τον πρώτο αγώνα άλματος σε μήκος εκτός σταδίου που έγινε στην Ελλάδα, επιστρέφει για 2η χρονιά στον Πειραιά, μετά την περσινή του επιτυχία, στις 23 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο Δήμος Πειραιά και ο ΣΕΓΑΣ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους για το σπουδαίο αυτό γεγονός άλματος εις μήκος εκτός σταδίου, Piraeus Street Long Jump, που συνδυάζει την ενέργεια, το πάθος και την αδρεναλίνη κορυφαίων αθλητών του άλματος εις μήκος με την ιστορία του Πειραιά.

Στη διοργάνωση αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» σπουδαίοι αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τον κορυφαίο άλτη στον κόσμο, τον χρυσό Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή στο άλμα εις μήκος Μίλτο Τεντόγλου, να έχει ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στον πρώτο του αγώνα στην Ελλάδα, στον ανοιχτό στίβο, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Piraeus Street Long Jump έχει ενταχθεί στη σειρά World Athletics Continental Tour στην κατηγορία Silver και θα φιλοξενήσει τόσο το μήκος ανδρών όσο και γυναικών, με το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Οι αγώνες της Silver κατηγορίας προσφέρουν σημαντικούς βαθμούς στους συμμετέχοντες και αποτελούν ευκαιρία για συγκομιδή πόντων και επίτευξη ορίων ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Αναβίωση του άλματος εις μήκος 168 χρόνια μετά

Σύμφωνα με το ιστορικό έγγραφο ντοκουμέντο, υπό τον τίτλο «Αγωνίσματα τίθενται πέντε - οι «άγνωστοι Ολυμπιακοί» του 1856», το 1856 πραγματοποιήθηκαν στον Πειραιά τα ακόλουθα πέντε αγωνίσματα: το πήδημα, το άλμα σε μήκος, η δισκοβολία (λιθοβολία), το τρέξιμο και το πάλεμα. Ο Πειραιάς αναβιώνει για ακόμα μία χρονιά το άθλημα του άλματος εις μήκος με το Piraeus Street Long Jump στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, προσελκύοντας τους κορυφαίους άλτες του κόσμου σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Το event αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Πειραιά και του ΣΕΓΑΣ.

Κορυφαία ονόματα δίνουν το «παρών»

Στο Piraeus Street Long Jump, πέραν του Μίλτου Τεντόγλου θα λάβουν μέρος σπουδαία ονόματα του άλματος εις μήκος όπως: ο Βούλγαρος Bozhidar Saraboyukov (ατομικό ρεκόρ: 8,22μ.), ο Βρετανός Jacob Fincham-Dukes (ατομικό ρεκόρ: 8,20μ.), ο Γάλλος Jules Pommery (χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα), ο Σέρβος Lazar Anic (ατομικό ρεκόρ: 8,15μ.), ο Γάλλος Erwan Konate (2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής U20), ο Γάλλος Tom Campagne (ατομικό ρεκόρ: 8,12μ.), ο Κροάτης Marko Ceko (ατομικό ρεκόρ: 8,04μ.), ο Τσέχος Petr Meindlschmid (ατομικό ρεκόρ: 8,03μ.) ο Τούρκος Necati Er (Ολυμπιονίκης), ο Σέρβος Luka Boskovic (ατομικό ρεκόρ: 7,80μ.), ο Αντώνης Στυλιανίδης (ατομικό ρεκόρ: 7,80μ.), η Ρουμάνα Alina Rotaru-Kottmann (χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια, ατομικό ρεκόρ: 6.96μ.), η Σέρβα Milica Gardasevic (πρωταθλήτρια Ευρώπης U20), η Κύπρια Φιλίππα Φωτοπούλου (ατομικό ρεκόρ: 6,79μ.), η Σουηδή Tilde Johansson (πρωταθλήτριας Ευρώπης U18 & U20), η Πολωνή Magdalena Bokun (ατομικό ρεκόρ: 6,71μ.), η Ιρλανδή Elizabeth Ndudi (πρωταθλήτρια Ευρώπης U20), η Σέρβα Angelina Topic (ασημένιο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα), η Αντριάνα Γκόγκα (ατομικό ρεκόρ: 6,55μ.) και η Μαρία Στεφανοπούλου (ατομικό ρεκόρ: 6,38μ.).

Το πρόγραμμα

Ο Αγώνας θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των κορυφαίων αλτών και παράλληλα θα τραβήξει τα βλέμματα εκατοντάδων πολιτών καθώς η παρακολούθησή του θα είναι δωρεάν για το κοινό. Την Κυριακή 23 Ιουνίου, στις 16:30 μ.μ. θα γίνει ο αγώνας των Γυναικών και στις 18:10 μ.μ. θα γίνει ο αγώνας των Ανδρών. Η διοργάνωση θα έχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη στις 18:10 μ.μ. από το κανάλι ONE CHANNEL.

Δείτε το teaser video του Piraeus Street Long Jump

Ακολουθούν δηλώσεις εκπροσώπων της διοργάνωσης:

Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά

«Ο Πειραιάς υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Piraeus Street Long Jump, τον πρώτο αγώνα μήκους στην Ελλάδα που γίνεται εκτός σταδίου με τη συμμετοχή του Χρυσού Ολυμπιονίκη και παγκόσμιου πρωταθλητή στο άλμα εις μήκος Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων αθλητών. Μετά την περσινή επιτυχία το κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός επιστρέφει στην πόλη μας, σε μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών, σε μια γιορτή για τον αθλητισμό και την πόλη μας. Ο αγώνας αυτός αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό για τον Πειραιά, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί και πιστεύω πως θα ζήσουμε μοναδικές στιγμές και σπουδαίες επιδόσεις μπροστά από το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ως Δημοτική Αρχή έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να διοργανώσουμε με επιτυχία κορυφαίους διεθνείς αγώνες, οι οποίοι προβάλλουν την πόλη μας συμβάλλοντας στην εξωστρέφειά της, δίνοντας παράλληλα κίνητρο στα παιδιά να στραφούν προς τον αθλητισμό. Ευχαριστώ τον ΣΕΓΑΣ και την Πρόεδρο Σοφία Σακοράφα για τη συνεργασία και όλους όσοι εργάστηκαν και συνέβαλαν στην άρτια διεξαγωγή αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης».

Σοφία Σακοράφα, Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε και χαιρετίζουμε τη διεξαγωγή του διεθνούς αγώνα 2ο Piraeus Street Long Jump. Η περσινή τέλεση αγώνα μήκους στον Πειραιά έπειτα από 168 χρόνια, που συνοδεύτηκε από πολύ μεγάλη επιτυχία, μας γέμισε ικανοποίηση και έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη για το 2024. Οι πανέμορφες εικόνες που ταξίδεψαν σε όλον τον κόσμο, με το ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο να δεσπόζει ως φόντο στις προσπάθειες των αθλητών και των αθλητριών, αποτέλεσαν την καλύτερη διαφήμιση για τον αγώνα, αλλά και για την πόλη του Πειραιά. Ως ομοσπονδία και ως άθλημα έχουμε την ευτυχή συγκυρία να μας εκπροσωπεί στις διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και στο Piraeus Street Long Jump ο κορυφαίος σύγχρονος άλτης του μήκους, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος με τις επιδόσεις του και με την εν γένει στάση του αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του ελληνικού αθλητισμού και αποτελεί πόλο έλξης για τους Έλληνες φιλάθλους. Είμαι βέβαιη ότι οι συνδιοργανωτές, ο Δήμος Πειραιά και ο ΣΕΓΑΣ, θα ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες των φιλάθλων, αλλά και των κορυφαίων Ελλήνων και ξένων αθλητών και αθλητριών που θα λάβουν και φέτος μέρος στον αγώνα και θα προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επίτευξη μεγάλων επιδόσεων. Ευχόμαστε σε όλες τις συμμετέχουσες και σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία, να πετύχουν τους στόχους και να απολαύσουν τον αγώνα και τη διοργάνωση!».

Νίκος Γέμελος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Δήμου Πειραιά

«Με μεγάλη χαρά και τιμή θα υποδεχτούμε για 2η χρονιά στον Πειραιά σπουδαίους αθλητές του άλματος εις μήκος από όλο τον κόσμο, όπως τον κορυφαίο αθλητή Μίλτο Τεντόγλου και τον κορυφαίο προπονητή Γιώργο Πομάσκι. Φέρνουμε τον στίβο εκτός σταδίου, σε φυσικό περιβάλλον, μετατρέποντας τον χώρο μπροστά από το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε ένα μοναδικό αγωνιστικό venue σύγχρονων προδιαγραφών. Ο Δήμος Πειραιά πρωτοστατεί και πάλι αναδεικνύοντας την ιστορία του μέσα από αθλητικές διοργανώσεις με διεθνή απήχηση όπως το Piraeus Street Long Jump. Σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ φιλοξενούμε και πάλι τον αγώνα αυτόν που βρίσκεται στο διεθνές καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου. Σας περιμένουμε όλους».

Γιώργος Πομάσκι, Ομοσπονδιακός Προπονητής Αλμάτων και Προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου

«Μέσω της διοργάνωσης δίνουμε στους αθλητές την ευκαιρία να αγωνιστούν μπροστά στο κοινό του Πειραιά και να αναδείξουν τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις που προωθούν τον υγιή αθλητισμό και φέρνουν κοντά στο άθλημα του άλματος εις μήκος τα νέα παιδιά. Οι νέοι αποκτούν υγιή πρότυπα και γνωρίζουν καλύτερα το άθλημα. Άλλωστε, ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει στο να χτιστεί μια υγιής γενιά για την ίδια την κοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Πειραιά για την ευκαιρία που μας δίνει».

Καθιέρωση του Piraeus Street Long Jump ως Θεσμού

Το Piraeus Street Long Jump κατάφερε να διακριθεί και να αποτελέσει έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του θεσμού των βραβείων Sports Marketing Awards 2024. Στο πλαίσιο των φετινών βραβεύσεων η διοργάνωση απέσπασε 7 συνολικά βραβεία.

Πιο συγκεκριμένα, 1 Platinum βραβείο στην κατηγορία: “Best Sponsorship Program / Strategy for Sports Organization / Event” και 6 Gold βραβεία στις κατηγορίες: “Best Street Sports Event”, “Best Sponsorship Program / Strategy for Sports Organization / Event”, “Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing”, “Individual Sports”, “Best Live Event Coverage” και “Best NEW Sponsorship”.

Το Piraeus Street Long Jump θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (World Athletics) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου (ΣΕΓΑΣ).

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι ο Δήμος Πειραιά.

Η διοργάνωση θα έχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τον Official TV Broadcaster το ONE CHANNEL.

Silver Sponsor είναι η Stoiximan.

Bronze Sponsors είναι οι Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) – Cosco Shipping και ΖΑΓΟΡΙ.

Official Supporters είναι οι Cardlink, COSMOTE και SKODA Synergy.

Official Partners είναι οι Piraeus Tower Α.Ε. (Κοινοπραξία DIMAND, EBRD, PRODEA Investments), SIXT μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, adidas, Delatolas Express Cargo, UNI-PHARMA, ΙΕΚ ΑΛΦΑ, iBS και Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Sustainability Partner είναι η π³= Plastic Pollution Prevention.

Helpers είναι η Rescue Team DELTA και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Στην ομαλή διεξαγωγή και ροή της διοργάνωσης θα συμβάλουν οι εθελοντές του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το Sports Production της διοργάνωσης έχουν αναλάβει οι ActiveMedia Group και Progame.