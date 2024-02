Αποσύρεται το Νο.1 από τον μαραθώνιο του Ρότερνταμ στη μνήμη του Κέλβιν Κίπτουμ

Οι διοργανωτές του μαραθώνιου του Ρότερνταμ απέσυραν το αριθμό 1 που θα φορούσε ο Κέλβιν Κίπτουμ στον αγώνα της 14ης Απριλίου.

O Κέλβιν Κίπτουμ προετοιμαζόταν για τον μαραθώνιο του Ρότερνταμ, στις 14 Απριλίου με στόχο να καταρρίψει το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ των 2ωρ.00:35, που είχε σημειώσει τον περασμένο Οκτώβριο στο Σικάγο.

Ομως το νήμα της ζωής για τον 24χρονο Κενυάτη κόπηκε τόσο νωρίς σε τροχαίο δυστύχημα στις 12 Φεβρουαρίου.

Οι διοργανωτές του μαραθώνιου του Ρότερνταμ θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του Κέλβιν Κίπτουμ απέσυραν το Νο.1 από τον αγώνα τους, ενώ οι 50.000 συμμετέχοντες θα τρέξουν με μαύρη κορδέλα.

Number 1 running bib Kelvin Kiptum was to wear will not be used at the 2024 Rotterdam Marathon .



Organizers have also announced that all participants in the race that is scheduled to take place on April 14 will be given black ribbons to attach to their running gears. pic.twitter.com/C7beeEJI9Y