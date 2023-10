Ανεβαίνοντας 91 ορόφους και 2.046 σκαλοπάτια σε 14 λεπτά στην τρέλα του Taipei 101 Run Up

Στον 2ο υψηλότερο ουρανοξύστη στον κόσμο, τον Taipei 101, έγινε έπειτα από τρία χρόνια ξανά ο εξαντλητικός vertical αγώνας, με τους συμμετέχοντες να καλούνται να ανέβουν 91 ορόφους και 2.046 σκαλοπάτια για να τερματίσουν.

Έπειτα από τρία χρόνια διακοπής εξ αιτίας του Covid, ένας από τους πιο διάσημους vertical, δηλαδή κατακόρυφους αγώνες σε κτίρια, επέστρεψε.

Ο Taipei 101 Run Up έγινε το Σάββατο (14/10) στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι, σε ένα από τα υψηλότερα κτίρια του κόσμου, τον Taipei 101, που έχει δώσει το όνομά του στον αγώνα.

Ο Taipei 101 είναι ο δεύτερος υψηλότερος ουρανοξύστης σήμερα στον κόσμο και όσοι παίρνουν την απόφαση -και είναι πολλοί- να πάρουν μέρος στον αγώνα, καλούνται να ανέβουν 91 ορόφους και 2.046 σκαλοπάτια, σε μια κατακόρυφη διαδρομή 390μ., που θα τους οδηγήσει στην οροφή τού κτιρίου.

Ο νικητής στον φετινό αγώνα ήταν ο Σοχ Βάι Τσινγκ από τη Μαλαισία, που χρειάστηκε 11 λεπτά και 40,6 δευτερόλεπτα (11:40.06) για να φθάσει στην κορυφή και να σωριαστεί.

