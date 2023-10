Ο Έρνεστ Ομπιένα ξεχώρισε στο πρωτάθλημα του στίβου στους Ασιατικούς Αγώνες ενώ ο 17χρονος Ταϊλανδέζος Πουριπόλ Μπουνσόν ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ Κ18 στο 100άρι.

Ο δευτεραθλητής κόσμου στο επί κοντώ, ο εξάμετρος Φιλιππινέζος Έρνεστ Ομπιένα, έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στα 5.90μ. και έπειτα προσπάθησε να καταρρίψει το δικό του -εθνικό και ηπειρωτικό- ρεκόρ που είναι στα 6μ., τοποθετώντας τον πήχη στα 6.02μ. χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Η Κινέζα Ολυμπιονίκης και Παγκόσμια πρωταθλήτρια της σφαιροβολίας, Λιτζιάο Γκονγκ, επικράτησε στον αγώνα και με 19.58μ. αναδείχθηκε νικήτρια. H 34χρονη ρίπτρια κατέκτησε το χάλκινο στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Παράλληλα, η αργυρή Ολυμπιονίκης του Τόκιο στη σφυροβολία, Ζενγκ Γουάνγκ, πήρε το χρυσό με 71.53μ..

Xie Zhenye 🇨🇳 runs the fastest time in the men's 100m semis at the Asian Games in Hangzhou with a Season's Best (SB) of 10.03s (1.4).



17-year-old Puripol Boonson 🇹🇭 in 2nd, ran a National Record & World U-18 Record of 10.06s!pic.twitter.com/tdYCaB1GSY