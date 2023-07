Ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση έκανε ο Μίκολας Αλέκνα στον τελικό της δισκοβολίας του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ23, με τον Κώστα Μπουζάκη να κατατάγεται 11ος.

Ο νεαρός Λιθουανός δισκοβόλος, Μίκολας Αλέκνα, έδειξε για μία ακόμη φορά πως είναι μεγάλο ταλέντο και πως έχει ένα πολύ λαμπρό μέλλον μπροστά του.

Ο γιος του θρυλικού δισκοβόλος, Βιρτζίλιους Αλέκνα, αγωνίστηκε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ23 και με σχετική ευκολία πήρε τη νίκη με διαφορά μεγαλύτερη των πέντε μέτρων από τον δεύτερο καθώς έριξε 68.34μ. με τον δεύτερο, τον Γερμανό Μάριους Κάργκες να έχει 62.56μ.. Ο Αλέκνα έβαλε και την υπογραφή του στο ρεκόρ της διοργάνωσης, στο οποίο προσέθεσε σχεδόν ένα μέτρο και το «πήρε» από τον μεγάλο του αντίπαλο Κρίστιαν Τσεχ (67.48μ.). Το χάλκινο κατέκτησε ο Γιασιέλ Σοτέρο από την Ισπανία με 61.69μ..

