Η Τζάκσον στα τράιαλς της Τζαμάικα, με 10.65 έγινε η 5η ταχύτερη όλων των εποχών στα 100 μέτρα

Η Σέρικα Τζάκσον έκανε εκπληκτικό 100αρι τερματίζοντας σε χρόνο 10.65, επίδοση που είναι η κορυφαία φέτος στον κόσμο και παράλληλα την βάζει στο Νο5 όλων των εποχών!

Η «βόμβα» στο αγώνισμα έσκασε ωστόσο με τον αποκλεισμό της Ιλέιν Τόμπσον Ερα, η οποία τερμάτισε 5η με 11.06 και μένει εκτός Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο 100αρι!

Μαζί με την Τζάκσον και την Φρέιζερ Πράις (κάτοχος τίτλου, έχει wild card) στη Βουδαπέστη θα πάνε και οι Φορμπς και Μόρισον που έκαναν χρόνο 10.96 και 10.98 αντίστοιχα.

10.65! That's how fast Shericka Jackson is at this time! 2nd was Sashalee Forbes with 10.96 and 3rd Natasha Morrison 10.98! Brianna Williams 11.01!#JAAA@Athletics_JA @MCGESJamaica pic.twitter.com/rdiJQRNLWd July 8, 2023

Στους άνδρες, το εισιτήριο για το Παγκόσμιο πήραν οι Γουότσον (9.91), Φόρντε (9.96) και Σάβιλ (10.00).

Πρώτη και πάει παγκόσμιο η Ρίτσαρντσον

Στα τράιαλς των ΗΠΑ η Σακάρι Ρίτσαρντσον εξασφάλισε εισιτήριο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτρεξε σε 10.75 στον ημιτελικό και σε 10.82 στον τελικό, με τις Μπράουν (10.90) και Ντέιβιτς (10.99) να την ακολουθούν στην Βουδαπέστη.

Watch Sha'Carri Richardson win her first US National title in Eugene, running 10.82s in the women's 100m!pic.twitter.com/UHt9T9DpUt July 8, 2023

Στο ανίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Λάιλς έκανε 9.94 στα ημιτελικά, αλλά στον τελικό ήταν τρίτος με 10.00 και οριακά εξασφάλισε εισιτήριο στο Παγκόσμιο. Πρώτος ηταν ο Τσάρλεστον με 9.95 και δεύτερος ο Κόουλμαν με 9.96.

Τέλος, η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν ήταν και πάλι η ταχύτερη στα 400 μέτρα απλά με 49.60.