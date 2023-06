Ο Κώστας Ζάλτος κατέκτησε την 2η θέση στην σρυροβολία των τελικών του NCAA με μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 76,33μ., ενώ πέμπτος, επίσης με ατομικό ρεκόρ, ήταν ο Νίκος Πολυχρονίου.

Εκπληκτική εμφάνιση έκανε τα ξημερώματα ο Κώστας Ζάλτος στο NCAA.

Στην πρώτη ημέρα της τελικής φάση του πρωταθλήματος, ο πρωταθλητής της σφυροβολίας έκανε μεγάλο ατομικό ρεκόρ με βολή στα 76,33μ., για να κατακτήσει την δεύτερη θέση! Πήγε με ρεκόρ 75,27μ., το οποίο έσπασε δύο φορές στον αγώνα. Μία στην δεύτερη βολή με 75,57μ. και άλλη μία στην 5η βολή με το 76,33μ., το οποίο μάλιστα τον είχε φέρει στην πρώτη θέση!

Let's also highlight the day Kostas Zaltos and Jordan Geist had



Came out swinging with multiple PR's and finished 2nd/3rd in maybe the deepest NCAA Men's Hammer Field EVER.



Bravo@GopherCCTF @ArizonaTrack pic.twitter.com/96g8EGuVbl