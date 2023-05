Η κορυφαία άλτρια του ύψους την τελευταία 10ετια, Μαρίγια Λασιτσκένε, δήλωσε πως σταματάει τον πρωταθλητισμό με δάκρυα στα μάτια, παρά την θέλησή της να συνεχίσει.

Ο αποκλεισμός των Ρώσων, τόσο για το ντόπινγκ, όσο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει καταστρέψει τις καριέρες των αθλητών του στίβου στη χώρα.

Η Μαρίγια Λασιτσκένε, η κατά τεκμήριον κορυφαία άλτρια του ύψου στον κόσμο την τελευταία 10ετια, είναι αναγκασμένη να αγωνίζεται μόνο εντός συνόρων, περιμένοντας μήπως και αρθεί η τιμωρία της Ρωσιας. Περιμένει μάταια όμως και με δεδομένο πως η Παγκοσμια ομοσπονδία δεν σκοπεύει να αφήσει τους Ρώσους να αγωνιστούν και φέτος (στερώντας τους ουσιαστικά την δυνατότητα να διεκδικήσουν πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες), η Λασιτσκένε με δάκρυα στα μάτια ανέφερε πως η επαγγελματική της καριέρα τελειώνει στα 30 της χρόνια.

Ο αγωνιστικός παραγκωνισμός της, έχει προκαλέσει και προβλήματα τραυματισμών και σε ένα μίτινγκ Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών, έμεινε στο 1,88μ.

Αποφάσισε να κάνει ιατρικές εξετάσεις καθώς πονάει αρκετά, αλλά αυτό που την έχει «πονέσει» περισσότερο, είναι ότι δεν θα μπορεί να πάει του χρόνου στο Παρίσι και γι’ αυτό δήλωσε πως η διεθνής καριέρα της τελείωσε «γιατί έτσι αποφάσισαν άλλοι», με αυτόν τον άδοξο τρόπο, ξεσπώντας σε δάκρυα στην κάμερα.

Maria Lasitskene: My international career is over. They already has decided everything...



Hi @sebcoe & @DobriBulgaria, you think that Track & Field is your personal thing. But you are wrong. It's athletes’s thing. And you have forgotten about that. What a shame leaders pic.twitter.com/Vfz9HiIKgm