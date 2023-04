Στίβος: Καινοτομία με LED οθόνη σε στάδιο, το κυνήγι του φωτός συνεχίζεται

Τα δεδομένα του κλασικού αθλητισμού δεν θα μπορούσαν να μείνουν... κλασικά για πάντα και η τεχνολογία έχει αναλάβει τον ρόλο της αλλαγής.

Μια καινοτομία παρουσιάστηκε σε στάδιο στην Κίνα και την πόλη Τσόνκινγκ, όπου οι αρμόδιοι τοποθέτησαν μία διαδραστική οθόνη LED δίπλα στους διαδρόμους του στίβου.

Ουσιαστικά η οθόνη «βλέπει» το άτομο που τρέχει κοντά της, δημιουργεί το avatar του ατόμου (προσομοίωση της εικόνας του) και τρέχει μαζί του. Όσο το άτομο τρέχει, παράλληλα τρέχει και το avatar πάνω στο οποίο αναγράφεται η ταχύτητα με την οποία τρέχει το άτομο. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, μπορεί κανείς είτε να ανταγωνιστεί το avatar του είτε να τρέξει με πραγματικό αντίπαλο, όσο τα avatar και των δύο θα τρέχουν παράλληλα και θα παρουσιάζουν την αλλαγή στην ταχύτητά τους αλλά και στις θέσεις.

In Chongqing, this interactive LED screen was placed next to an athletics track to race against your own avatar and know your speed. pic.twitter.com/Pjbn1jupl6