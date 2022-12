Απίστευτη τύχη είχε ο ολυμπιονίκης των 800 μέτρων, Ντέιβιντ Ρουντίσα καθώς το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε, έπεσε κι αυτός γλίτωσε με μερικές γρατζουνιές.

Τύχη βουνό είχε ο πρώην πρωταθλητής του στίβου, Ντέιβιντ Ρουντίσα.

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στα 800 μέτρα, μαζί με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας βετεράνων της Κένυας, ανέβηκαν σε ένα αεροσκάφος το περασμένο Σάββατο, του οποίου η μηχανή εν πτήσει, σταμάτησε να δουλεύει!

Ο πιλότος δοκίμασε να κάνει αναγκαστική προσγείωση σε μία κοιλάδα κάτι που δεν κατάφερε, καθώς το αεροσκάφος γύρισε ανάποδα! Ωστόσο η πρόσκρουση δεν είχε δύναμη ώστε να τους αφαιρέσει τη ζωή και ο Ρουντίσα βγήκε από το αεροσκάφος με μερικές γρατζουνιές και μώλωπες! Αντίθετα, ο συνεπιβάτης του, ο Ολε Μαράι, τραυματίστηκε στα πλευρά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο.

«Κράτησε επτά ή οκτώ λεπτά η πτήση και ξαφνικά η μηχανή σιώπησε» είπε ο Ολυμπιονίκης του 2012 και του 2016, ο οποίος σημείωσε ότι ο πιλότος κατάφερε να ελέγξει την πρόσκρουση με το έδαφος, πηγαίνοντας πάνω από δέντρα.

#Kenya's David Rudisha, a double Olympic champion over 800m, survived unhurt after a plane he was travelling in crash-landed on Saturday.



"All was well close to 7 or 8 minutes into the flight when the engine of the plane suddenly went quiet"



Read morehttps://t.co/aVgnUl3ddT pic.twitter.com/8PYywVvgl3