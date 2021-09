Εκτη επίδοση όλων των εποχών ο Μπρόμελ με 9.76 στο Ναϊρόμπι (vid)

Κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο έκανε ο Τρέιβον Μπρόμελ στα 100 μέτρα.

Στον τελευταίο αγώνα για το 2021 στον στίβο, ο Tρέιβον Μπρόμελ έκανε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για την σεζόν.

Ο Αμερικανός μετά από μια τρομερή κόντρα με τον Κενυάτη Φέρντιναντ Ομαγιάλα, τερμάτισε σε χρόνο 9.76, επίδοση που τον φέρνει στην 6η θέση όλων των εποχών στο αγώνισμα και τρίτη όλων των εποχών στις ΗΠΑ (μαζί με τον Κόουλμαν).

Ο Μπρόμελ έδωσε μεγάλη μάχη με τον Ομαγιάλα για τη νίκη, με τον Κενυάτη τουλάχιστον να πετυχαίνει ρεκόρ Αφρικής με 9.77, σε έναν αγώνα που πρέπει να σημειωθεί πως διεξήχθη σε υψόμετρο.

