Η... συλλεκτική φωτό του Καρλ Λιούις που έγινε 60 χρονών (pic)

Ο σπουδαίος Αμερικανός σπρίντερ, Καρλ Λιούις, γιόρτασε τα 60α γενέθλιά του μαζί με άλλους θρύλους των σπριντ.

O Καρλ Λιούις, ο σπουδαιότερος για πολλούς σπρίντερ όλων των εποχών, μέχρι να εμφανιστεί ο Γιουσέιν Μπολτ, έγινε 60 ετών.

Ο Αμερικανός θρύλος του στίβου, γιόρτασε τα γενέθλιά του με… εκλεκτή παρέα και συγκεκριμένα με αθλητές που αντιμετώπισε στις μεγάλες διοργανώσεις.

Οι Τζο Ντελόοουτς, χρυσός στη Σεούλ το 1988 στα 200μ., Μάικ Μαρς (δις χρυσός ολυμπιονίκης σε 200μ. και 4Χ100μ. το 1992 και αργυρό στην Ατλάντα), Λιρόι Μπάρελ, (χρυσό στην Βαρκελώνη στη σκυτάλη μαζί με τους Μαρς και Λιούις), μαζί με την Μισέλ Φιν Μπάρελ (σύζυγο του Μπάρελ και χρυσή ολυμπιονίκης το 1992 στα 4Χ100μ.) μαζί με την σύζυγο του Καρλ Λιούις, Κάρολ (κάτοχος χάλκινου μεταλλίου στο μήκος, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ελσίνκι το 1983) βρέθηκαν μαζί στην ιδιαίτερη μέρα του Λιούις, με την φωτογραφία τους να έχει… συλλεκτική αξία.



What an amazing day. I so love my teammates and had a great day. There a boat load of Olympic medals in this picture. https://t.co/9hW50ahrfK