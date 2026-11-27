Οι προειδοποιήσεις, οι πρωταγωνιστές και οι 200 Βούλγαροι

Ο κίνδυνος συγκρούσεων ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων είχε επισημανθεί αρκετές εβδομάδες πριν από τη σέντρα. Στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Περιφέρεια Μπους-ντυ-Ρον, με την αναμέτρηση να χαρακτηρίζεται υψηλού κινδύνου, με βαθμό επικινδυνότητας 4 σε κλίμακα 5. Στα σχετικά έγγραφα γινόταν αναφορά στην πιθανότητα βίαιης συμπεριφοράς από Βούλγαρους οπαδούς, στην επιθετικότητα απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και στην εμφάνιση ναζιστικών συμβόλων. Η Εθνική Διεύθυνση Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού (DNLH) είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο συγκρούσεων, εξαιτίας της ιδεολογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους οργανωμένους των δύο πλευρών.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ενδεχόμενη παρουσία έως και 2.500 Βούλγαρων φιλάθλων στη Μασσαλία, ενώ οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες υπολόγιζαν ότι ο συνολικός αριθμός θα μπορούσε να φτάσει τους 3.000. Η θύρα των φιλοξενούμενων περιορίστηκε αρχικά στις 600 θέσεις και στη συνέχεια στις 800, πριν μειωθεί τελικά στις 500, λόγω της προγραμματισμένης κινητοποίησης και της πιθανής έλλειψης αστυνομικών δυνάμεων. Η Λέφσκι είχε ζητήσει μεγαλύτερη χωρητικότητα, χωρίς να γίνει δεκτό το αίτημά της.

Ωστόσο, το κρίσιμο στοιχείο βρισκόταν εκτός της επίσημης εξέδρας των φιλοξενούμενων. Περίπου 200 Βούλγαροι είχαν τοποθετηθεί στην κερκίδα Jean-Bouin, ως προσκεκλημένοι του συλλόγου. Δεν επρόκειτο αποκλειστικά για διοικητικά στελέχη, αλλά για συνεργάτες, καλεσμένους, συγγενείς ποδοσφαιριστών και φιλάθλους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στη Γαλλία, ορισμένοι είχαν επιδείξει προκλητική συμπεριφορά ακόμη και στους χώρους φιλοξενίας του γηπέδου, με στελέχη της Μαρσέιγ να τους ζητούν να ηρεμήσουν. Κάποιοι, μάλιστα, φέρονται να βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Scene da guerriglia a Marsiglia dove i tifosi francesi hanno attaccato quelli del Levski Sofia. La UEFA ha già aperto una indagine e il club rischia una maxi stangata 📹 @canalplus https://t.co/ElNZ7YJP3E — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) November 27, 2026

Η ένταση είχε και σαφές πολιτικό υπόβαθρο. Στην πλευρά των Βούλγαρων είχε αναρτηθεί πανό με το σύνθημα «remigration», ενώ καταγράφηκαν ναζιστικοί χαιρετισμοί. Οι οργανωμένοι της Μαρσέιγ, με ισχυρή αντιφασιστική παράδοση, αντέδρασαν έντονα στις συγκεκριμένες ενέργειες. Η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και λίγο πριν από τη σέντρα, όταν οπαδοί των γηπεδούχων εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και έσπασαν πόρτα για να προσεγγίσουν τους Βούλγαρους.

Η πλειονότητα όσων μετακινήθηκαν προς την Jean-Bouin προερχόταν από τη νότια εξέδρα, όπου βρίσκονται οι οργανωμένοι σύνδεσμοι «South Winners» και «Commando Ultra 84». Οι Βούλγαροι επιχείρησαν να απομακρυνθούν προς την επίσημη θύρα των φιλοξενούμενων, όμως εκεί σημειώθηκαν οι βιαιότερες συγκρούσεις. Πέντε εξ αυτών νοσηλεύτηκαν με τραυματισμούς στα μάτια και στο κεφάλι, καθώς και εξάρθρωση ώμου. Άλλοι έξι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο γήπεδο, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν επίσης. Παρά την παρουσία οκτώ μονάδων κινητής αστυνομικής δύναμης, στρατιωτικών της επιχείρησης Sentinelle και 1.160 εργαζομένων ιδιωτικής ασφάλειας, τα επεισόδια δεν αποφεύχθηκαν. Το βράδυ του αγώνα δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη, με την υπόθεση να περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.