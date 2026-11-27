Χουλιγκανισμός στην Ευρώπη: Η UEFA, η βία και η... φωτιά στο Βελοντρόμ!
Το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ολοένα και πιο ανησυχητική πραγματικότητα, καθώς η οπαδική βία εξακολουθεί να ξεπερνά τα όρια των γηπέδων και να μετατρέπει ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις σε πεδία σύγκρουσης. Τα όσα εκτυλίχθηκαν στο «Βελοντρόμ», πριν από την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τη Λέφσκι Σόφιας, δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ακόμη μία ηχηρή υπενθύμιση ενός προβλήματος που παραμένει άλυτο. Συμπλοκές, επιθέσεις με αυτοσχέδια όπλα, πολιτικά και ακροδεξιά σύμβολα, δεκάδες τραυματισμοί και αστυνομικές επεμβάσεις συνθέτουν πλέον μια εικόνα που επαναλαμβάνεται σε διαφορετικές χώρες και διοργανώσεις.
Μόνο στη Γαλλία, η κατάσταση έχει λάβει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις, με περιστατικά όπως η επίθεση στο πούλμαν της Λυών το 2023, ο θάνατος οπαδού της Ναντ και τα εκτεταμένα επεισόδια που συνοδεύουν κατά καιρούς μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2025, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 64 αγώνες με σοβαρά περιστατικά βίας από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και 627 συλλήψεις, ενώ η κατάσταση στο 2026 μόνο βελτιωμένη δεν είναι…
Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα γαλλικά σύνορα. Τα επεισόδια στη Μασσαλία, οι συγκρούσεις στην αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στη Γεωργία, αλλά και τα περιστατικά βίας σε άλλες ευρωπαϊκές έδρες αποδεικνύουν ότι ο χουλιγκανισμός εξακολουθεί να βρίσκει χώρο δράσης. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πώς θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, αλλά κατά πόσο οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οι κυβερνήσεις και οι αστυνομικές αρχές μπορούν να περάσουν από την καταστολή στην ουσιαστική πρόληψη, προτού η επόμενη ποδοσφαιρική βραδιά καταλήξει ξανά σε σκηνές βίας και αίματος..
Οι προειδοποιήσεις, οι πρωταγωνιστές και οι 200 Βούλγαροι
Ο κίνδυνος συγκρούσεων ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων είχε επισημανθεί αρκετές εβδομάδες πριν από τη σέντρα. Στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Περιφέρεια Μπους-ντυ-Ρον, με την αναμέτρηση να χαρακτηρίζεται υψηλού κινδύνου, με βαθμό επικινδυνότητας 4 σε κλίμακα 5. Στα σχετικά έγγραφα γινόταν αναφορά στην πιθανότητα βίαιης συμπεριφοράς από Βούλγαρους οπαδούς, στην επιθετικότητα απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και στην εμφάνιση ναζιστικών συμβόλων. Η Εθνική Διεύθυνση Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού (DNLH) είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο συγκρούσεων, εξαιτίας της ιδεολογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους οργανωμένους των δύο πλευρών.
Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ενδεχόμενη παρουσία έως και 2.500 Βούλγαρων φιλάθλων στη Μασσαλία, ενώ οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες υπολόγιζαν ότι ο συνολικός αριθμός θα μπορούσε να φτάσει τους 3.000. Η θύρα των φιλοξενούμενων περιορίστηκε αρχικά στις 600 θέσεις και στη συνέχεια στις 800, πριν μειωθεί τελικά στις 500, λόγω της προγραμματισμένης κινητοποίησης και της πιθανής έλλειψης αστυνομικών δυνάμεων. Η Λέφσκι είχε ζητήσει μεγαλύτερη χωρητικότητα, χωρίς να γίνει δεκτό το αίτημά της.
Ωστόσο, το κρίσιμο στοιχείο βρισκόταν εκτός της επίσημης εξέδρας των φιλοξενούμενων. Περίπου 200 Βούλγαροι είχαν τοποθετηθεί στην κερκίδα Jean-Bouin, ως προσκεκλημένοι του συλλόγου. Δεν επρόκειτο αποκλειστικά για διοικητικά στελέχη, αλλά για συνεργάτες, καλεσμένους, συγγενείς ποδοσφαιριστών και φιλάθλους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στη Γαλλία, ορισμένοι είχαν επιδείξει προκλητική συμπεριφορά ακόμη και στους χώρους φιλοξενίας του γηπέδου, με στελέχη της Μαρσέιγ να τους ζητούν να ηρεμήσουν. Κάποιοι, μάλιστα, φέρονται να βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Scene da guerriglia a Marsiglia dove i tifosi francesi hanno attaccato quelli del Levski Sofia. La UEFA ha già aperto una indagine e il club rischia una maxi stangata 📹 @canalplus https://t.co/ElNZ7YJP3E— Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) November 27, 2026
Η ένταση είχε και σαφές πολιτικό υπόβαθρο. Στην πλευρά των Βούλγαρων είχε αναρτηθεί πανό με το σύνθημα «remigration», ενώ καταγράφηκαν ναζιστικοί χαιρετισμοί. Οι οργανωμένοι της Μαρσέιγ, με ισχυρή αντιφασιστική παράδοση, αντέδρασαν έντονα στις συγκεκριμένες ενέργειες. Η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και λίγο πριν από τη σέντρα, όταν οπαδοί των γηπεδούχων εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και έσπασαν πόρτα για να προσεγγίσουν τους Βούλγαρους.
Η πλειονότητα όσων μετακινήθηκαν προς την Jean-Bouin προερχόταν από τη νότια εξέδρα, όπου βρίσκονται οι οργανωμένοι σύνδεσμοι «South Winners» και «Commando Ultra 84». Οι Βούλγαροι επιχείρησαν να απομακρυνθούν προς την επίσημη θύρα των φιλοξενούμενων, όμως εκεί σημειώθηκαν οι βιαιότερες συγκρούσεις. Πέντε εξ αυτών νοσηλεύτηκαν με τραυματισμούς στα μάτια και στο κεφάλι, καθώς και εξάρθρωση ώμου. Άλλοι έξι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο γήπεδο, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν επίσης. Παρά την παρουσία οκτώ μονάδων κινητής αστυνομικής δύναμης, στρατιωτικών της επιχείρησης Sentinelle και 1.160 εργαζομένων ιδιωτικής ασφάλειας, τα επεισόδια δεν αποφεύχθηκαν. Το βράδυ του αγώνα δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη, με την υπόθεση να περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.
Η Μασσαλία και το βαρύ ιστορικό οπαδικής βίας
Για τη Μασσαλία, τα γεγονότα στο «Βελοντρόμ» δεν αποτελούν πρωτόγνωρη εικόνα. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση των τελευταίων ετών σημειώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2023, όταν οπαδοί της Μαρσέιγ επιτέθηκαν με πέτρες στο πούλμαν της Λυών, πριν από την προγραμματισμένη μεταξύ τους αναμέτρηση. Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Φάμπιο Γκρόσο, τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιών στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει σοβαρά η όρασή του. Οι εικόνες του αιμόφυρτου Ιταλού τεχνικού έκαναν τον γύρο του κόσμου και οδήγησαν στην αναβολή του αγώνα.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 2 Δεκεμβρίου 2023, ένας οπαδός της Ναντ έχασε τη ζωή του σε επίθεση εναντίον οχημάτων που μετέφεραν φιλάθλους της Νις, πριν από την αναμέτρηση των δύο ομάδων. Το περιστατικό αποτέλεσε ένα από τα πιο τραγικά σημεία της έξαρσης της οπαδικής βίας στη χώρα και προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των γαλλικών Αρχών. Τα επίσημα έγγραφα του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών κατέγραψαν, την ίδια περίοδο, αλλεπάλληλες συγκρούσεις σε διαφορετικές πόλεις, με τραυματισμούς φιλάθλων, αστυνομικών και εργαζομένων στην ασφάλεια.
Το φαινόμενο δεν περιορίστηκε στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Τον Μάιο του 2025, οι πανηγυρισμοί στο Παρίσι για την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ συνοδεύτηκαν από εκτεταμένα επεισόδια, ενώ και μετά τον τελικό του 2026, η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις, ενώ καταγράφηκαν καταστροφές περιουσιών, επιθέσεις και σοβαροί τραυματισμοί.
Πραγματική έξαρση ή εικόνα που διογκώνεται από τα social media;
Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο η οπαδική βία στη Γαλλία βρίσκεται πράγματι σε έξαρση ή εάν η μεγαλύτερη δημοσιότητα των περιστατικών, λόγω των social media, δημιουργεί την αίσθηση μιας ανεξέλεγκτης κατάστασης. Η εικόνα, πάντως, δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε βίντεο και αναρτήσεις. Οι επαναλαμβανόμενες αστυνομικές παρεμβάσεις, οι τραυματισμοί, οι θάνατοι και οι διαδοχικές κυβερνητικές αποφάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων αποτελούν συγκεκριμένες ενδείξεις ενός διαχρονικού προβλήματος.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα περιστατικά δεν αφορούν μόνο τις μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις ή τις παραδοσιακές αντιπαλότητες. Συγκρούσεις έχουν σημειωθεί σε επαρχιακές πόλεις, σε μετακινήσεις οπαδών, σε δημόσιους χώρους, ακόμη και σε αγώνες που δεν είχαν χαρακτηριστεί εξαρχής υψηλού κινδύνου. Η γαλλική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα επισημάνει την επαναληπτικότητα των φαινομένων, ενώ οι περιορισμοί στις μετακινήσεις φιλάθλων έχουν γίνει πλέον συχνό εργαλείο διαχείρισης της κατάστασης.
Το παράδειγμα της Γερμανίας
Η αντιμετώπιση του προβλήματος έχει οδηγήσει τις γαλλικές Αρχές σε ολοένα αυστηρότερα μέτρα. Απαγορεύσεις μετακίνησης, περιορισμός της χωρητικότητας των φιλοξενούμενων εξεδρών, κλείσιμο τμημάτων γηπέδων και αυξημένη αστυνομική παρουσία αποτελούν βασικά εργαλεία της πολιτικής ασφαλείας. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά τους αμφισβητείται, καθώς τα επεισόδια εξακολουθούν να καταγράφονται, ακόμη και όταν υπάρχει εκτεταμένη κινητοποίηση δυνάμεων.
Στην εξίσωση προστίθενται και άλλοι παράγοντες: η οργάνωση των μετακινήσεων, η επάρκεια και η εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας, η διαχείριση των οπαδικών συνδέσμων, αλλά και η κοινωνική διάσταση του φαινομένου. Οι περιορισμοί στις εκτός έδρας μετακινήσεις, το αυξημένο κόστος των εισιτηρίων και η συχνά τεταμένη σχέση μεταξύ οπαδών και αστυνομίας δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο η ένταση μπορεί να κλιμακωθεί ευκολότερα.
Στον αντίποδα, το γερμανικό μοντέλο προβάλλεται συχνά ως διαφορετική προσέγγιση, καθώς δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, στη συνεργασία με τους οργανωμένους συνδέσμους και στη διατήρηση της πρόσβασης των φιλάθλων στα γήπεδα, χωρίς να εγκαταλείπει την καταστολή όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη. Δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά αναδεικνύει ότι η ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται αποκλειστικά με απαγορεύσεις και αστυνομικές δυνάμεις.
Η υπόθεση της Μαρσέιγ είναι ενδεικτική. Οι Αρχές γνώριζαν τον κίνδυνο, είχαν περιορίσει την παρουσία των φιλοξενούμενων και είχαν ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, οι συγκρούσεις εκδηλώθηκαν σε μια διαφορετική εξέδρα, με πρωταγωνιστές ανθρώπους που δεν βρίσκονταν καν στην επίσημη θύρα των φιλοξενούμενων. Αυτό ακριβώς είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα: η οπαδική βία δεν περιορίζεται εύκολα με αριθμητικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις, όταν οι μηχανισμοί πρόληψης αδυνατούν να εντοπίσουν και να διαχειριστούν εγκαίρως τις πραγματικές εστίες έντασης.
Το γαλλικό ποδόσφαιρο βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση. Και όσο οι απαντήσεις περιορίζονται στην εκ των υστέρων καταστολή, τόσο θα παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν οι αρμόδιοι μπορούν πράγματι να εγγυηθούν ότι η επόμενη μεγάλη αναμέτρηση δεν θα μετατραπεί ξανά σε πεδίο μάχης.
Βαρύς ο πέλεκυς της UEFA για τη Μαρσέιγ – Αντιμέτωπη με κλείσιμο του «Βελοντρόμ»
Ιδιαίτερα βαρύ αναμένεται να είναι το τίμημα για τη Μαρσέιγ μετά τα σοβαρά επεισόδια (13 τραυματίες) που σημειώθηκαν στο «Βελοντρόμ». Η έκταση της βίας, οι τραυματισμοί και κυρίως η μαζική μετακίνηση οργανωμένων οπαδών από τη νότια εξέδρα προς την κερκίδα των Βούλγαρων δημιουργούν σοβαρά πειθαρχικά δεδομένα για τον γαλλικό σύλλογο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συγκρούσεις καταγράφηκαν στην έκθεση του παρατηρητή της αναμέτρησης και η UEFA αναμένεται να κινήσει πειθαρχική διαδικασία.
Η θέση της Μαρσέιγ είναι ήδη επιβαρυμένη, καθώς ο σύλλογος βρισκόταν υπό καθεστώς αναστολής ποινής για προηγούμενα σοβαρά περιστατικά, στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Αταλάντα, τον Νοέμβριο του 2025. Τότε, η UEFA είχε επιβάλει μερικό κλείσιμο της νότιας εξέδρας για έναν αγώνα, καθώς και δεύτερη αντίστοιχη ποινή με διετή αναστολή, μαζί με πρόστιμο 71.625 ευρώ. Μετά τα νέα γεγονότα, η αναστολή αναμένεται να ενεργοποιηθεί.
Δεν είναι, όμως, η μοναδική οικονομική και πειθαρχική επιβάρυνση της φετινής σεζόν. Για τα περιστατικά στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στις 15 Οκτωβρίου, η Μαρσέιγ είχε τιμωρηθεί με συνολικό πρόστιμο 80.500 ευρώ, εκ των οποίων 30.500 ευρώ αφορούσαν τη χρήση πυροτεχνημάτων και 50.000 ευρώ προσβλητικά μηνύματα σε πανό.
Η σοβαρότητα των τελευταίων επεισοδίων, ωστόσο, ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο ολικού αποκλεισμού του «Βελοντρόμ» για ευρωπαϊκή αναμέτρηση, καθώς και η απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών της Μαρσέιγ για ένα ή περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η επιβολή ιδιαίτερα υψηλού χρηματικού προστίμου. Κυρώσεις αναμένεται να αντιμετωπίσει και η Λέφσκι Σόφιας, λόγω των ναζιστικών χαιρετισμών που καταγράφηκαν από την πλευρά των οπαδών της.
Η UEFA βρίσκεται για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με το διαχρονικό πρόβλημα του χουλιγκανισμού, το οποίο εξακολουθεί να αμαυρώνει τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια, οι επιθέσεις μεταξύ οπαδών και οι εικόνες βίας στις εξέδρες αναδεικνύουν την ανάγκη για πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία καλείται πλέον να περάσει από τις προειδοποιήσεις και τις αποσπασματικές τιμωρίες σε μια αυστηρότερη και πιο αποτελεσματική πολιτική αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι βαριές χρηματικές ποινές και οι αποκλεισμοί εξεδρών δεν φαίνεται να λειτουργούν πάντοτε αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα το ζήτημα της ασφάλειας να παραμένει ανοιχτή πληγή για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.