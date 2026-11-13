Από τον Υμηττό μέχρι τη θάλασσα: Το Ελληνικό και η Αργυρούπολη σχεδιάζουν την πόλη του αύριο μέσα από το GreCO

Γιάννης Κωνσταντάτος: «Δεν περιμένουμε το μέλλον. Προετοιμαζόμαστε γι' αυτό»

Ο δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, περιγράφει το GreCO ως μια στρατηγική επιλογή για μια πόλη που βρίσκεται ήδη μπροστά σε μια ιστορική αλλαγή.

«Ο Δήμος μας βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική αλλαγή, τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης, που ήδη έχει φέρει ορατά αποτελέσματα στην πόλη μας και τα επόμενα χρόνια θα δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για ολόκληρη τη νότια Αθήνα.

Εμείς επιλέξαμε να μην περιμένουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα για να δούμε τότε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Επιλέξαμε να σχεδιάσουμε από σήμερα.

Αυτό είναι το GreCO.

Ένα έργο που ενώνει την επιστημονική γνώση, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη με τον πολιτισμό μας, τον Υμηττό, τις γειτονιές μας, τις τοπικές επιχειρήσεις και πάνω απ' όλα τους ανθρώπους της πόλης μας.

Θέλουμε ο επισκέπτης που αύριο θα έρθει στο Ελληνικό να μη γνωρίσει μόνο μια μεγάλη επένδυση. Να γνωρίσει έναν ολόκληρο τόπο. Να ανέβει στον Υμηττό, να περπατήσει στις γειτονιές μας, να μάθει την ιστορία των ανθρώπων που τις δημιούργησαν, να συναντήσει τον πολιτισμό μας, να επισκεφθεί την αγορά μας και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα.

Θέλουμε η ανάπτυξη να διαχυθεί σε όλη την πόλη και να επιστρέφει ως πραγματικό όφελος στους κατοίκους και στην τοπική οικονομία.

Για εμάς, έξυπνη πόλη δεν είναι η πόλη που απλώς χρησιμοποιεί περισσότερη τεχνολογία. Είναι η πόλη που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να γίνεται καλύτερη για τον άνθρωπο. Και αυτή την πόλη σχεδιάζουμε σήμερα».

Το μήνυμα είναι σαφές: η επόμενη ημέρα του Ελληνικού και της Αργυρούπολης δεν θα κριθεί μόνο από το μέγεθος των νέων υποδομών, αλλά και από το κατά πόσο αυτές θα συνδεθούν ουσιαστικά με την πόλη και τους ανθρώπους της.