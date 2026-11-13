Από τον Υμηττό μέχρι τη θάλασσα: Το Ελληνικό και η Αργυρούπολη σχεδιάζουν την πόλη του αύριο μέσα από το GreCO
Τι συμβαίνει όταν μια από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις στην Ευρώπη συναντά μια πόλη που αποφασίζει να σχεδιάσει εγκαίρως το μέλλον της; Όταν η τεχνολογία συναντά την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον συνδέεται με τον πολιτισμό και μια νέα τουριστική πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζεται ως απειλή, αλλά ως ευκαιρία για ολόκληρη την τοπική κοινωνία;
Η απάντηση βρίσκεται στα νότια της Αθήνας. Από τις πλαγιές του Υμηττού μέχρι το παραλιακό μέτωπο, το Ελληνικό και η Αργυρούπολη βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική μετάβαση. Η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό μεταμορφώνει σταδιακά τον χάρτη της περιοχής, δημιουργώντας νέες υποδομές, κατοικίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, χώρους αναψυχής και το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης.
Μαζί με όλα αυτά, όμως, έρχεται και μια μεγάλη πρόκληση: πώς μπορεί μια περιοχή που αλλάζει τόσο γρήγορα να αναπτυχθεί χωρίς να χάσει την ταυτότητά της; Πώς θα υποδεχθεί τους χιλιάδες νέους επισκέπτες που αναμένεται να προσελκύσει, χωρίς να επιβαρύνει τις γειτονιές, το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων της;
Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης επιλέγει να δώσει τη δική του απάντηση πριν ακόμη διαμορφωθεί πλήρως η νέα πραγματικότητα. Και το όνομα αυτής είναι GreCO - Green Cultural Oases: ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό εγχείρημα που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο μια σύγχρονη πόλη διαχειρίζεται τον τουρισμό, αξιοποιεί την τεχνολογία και αναδεικνύει τον πολιτιστικό και φυσικό της πλούτο.
Η φιλοσοφία πίσω από το GreCO είναι ξεκάθαρη: η ανάπτυξη δεν αρκεί να είναι μεγάλη. Πρέπει να είναι και βιώσιμη, ισορροπημένη και προς όφελος των ανθρώπων που ζουν στον τόπο. Στο πλαίσιο του European Urban Initiative - Innovative Actions, ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που έχει ως βασικό στόχο την προληπτική διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης που αναμένεται να φέρει η επένδυση στο Ελληνικό.
Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρόκειται για έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης γύρω από την πόλη, από το πώς κινούνται οι επισκέπτες, πώς κατανέμεται η επισκεψιμότητα, πώς προστατεύεται το περιβάλλον, πώς ενισχύεται η τοπική οικονομία, μέχρι το πώς οι γειτονιές αποκτούν τη θέση που τους αξίζει στον νέο τουριστικό χάρτη.
Γιατί το ζητούμενο δεν είναι ο επισκέπτης να φτάσει στο Ελληνικό, να επισκεφθεί μια μεγάλη επένδυση και να φύγει. Είναι να γνωρίσει έναν ολόκληρο τόπο. Να ανακαλύψει την Αργυρούπολη, να περπατήσει στις γειτονιές, να ανέβει στον Υμηττό, να συναντήσει την ιστορία των ανθρώπων της περιοχής, να επισκεφθεί τις τοπικές επιχειρήσεις και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα.
Αυτή είναι η ουσία του βιώσιμου αστικού τουρισμού: η ανάπτυξη να μην περιορίζεται σε ένα σημείο του χάρτη, αλλά να διαχέεται σε ολόκληρη την πόλη.
Γιάννης Κωνσταντάτος: «Δεν περιμένουμε το μέλλον. Προετοιμαζόμαστε γι' αυτό»
Ο δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, περιγράφει το GreCO ως μια στρατηγική επιλογή για μια πόλη που βρίσκεται ήδη μπροστά σε μια ιστορική αλλαγή.
«Ο Δήμος μας βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική αλλαγή, τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης, που ήδη έχει φέρει ορατά αποτελέσματα στην πόλη μας και τα επόμενα χρόνια θα δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για ολόκληρη τη νότια Αθήνα.
Εμείς επιλέξαμε να μην περιμένουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα για να δούμε τότε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Επιλέξαμε να σχεδιάσουμε από σήμερα.
Αυτό είναι το GreCO.
Ένα έργο που ενώνει την επιστημονική γνώση, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη με τον πολιτισμό μας, τον Υμηττό, τις γειτονιές μας, τις τοπικές επιχειρήσεις και πάνω απ' όλα τους ανθρώπους της πόλης μας.
Θέλουμε ο επισκέπτης που αύριο θα έρθει στο Ελληνικό να μη γνωρίσει μόνο μια μεγάλη επένδυση. Να γνωρίσει έναν ολόκληρο τόπο. Να ανέβει στον Υμηττό, να περπατήσει στις γειτονιές μας, να μάθει την ιστορία των ανθρώπων που τις δημιούργησαν, να συναντήσει τον πολιτισμό μας, να επισκεφθεί την αγορά μας και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα.
Θέλουμε η ανάπτυξη να διαχυθεί σε όλη την πόλη και να επιστρέφει ως πραγματικό όφελος στους κατοίκους και στην τοπική οικονομία.
Για εμάς, έξυπνη πόλη δεν είναι η πόλη που απλώς χρησιμοποιεί περισσότερη τεχνολογία. Είναι η πόλη που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να γίνεται καλύτερη για τον άνθρωπο. Και αυτή την πόλη σχεδιάζουμε σήμερα».
Το μήνυμα είναι σαφές: η επόμενη ημέρα του Ελληνικού και της Αργυρούπολης δεν θα κριθεί μόνο από το μέγεθος των νέων υποδομών, αλλά και από το κατά πόσο αυτές θα συνδεθούν ουσιαστικά με την πόλη και τους ανθρώπους της.
Πώς μπορεί, όμως, μια πόλη να προβλέψει τις ανάγκες της και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις αλλαγές που έρχονται;
Η απάντηση του GreCO βρίσκεται στην τεχνολογία και στην αξιοποίηση των δεδομένων. Στην καρδιά του έργου αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει πλατφόρμα, εφαρμογή για τους επισκέπτες και κατοίκους, καθώς και σύγχρονους πίνακες δεδομένων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.
Η λογική είναι να συγκεντρώνονται πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και να μετατρέπονται σε χρήσιμα εργαλεία για όσους ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται την περιοχή. Αισθητήρες θα μπορούν να καταγράφουν κρίσιμα περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως η ποιότητα του αέρα, η θερμοκρασία και τα επίπεδα θορύβου. Γεωχωρικά δεδομένα, πληροφορίες κινητικότητας και στοιχεία χρήσης των δημόσιων χώρων θα συνδυάζονται με προηγμένους αλγορίθμους και τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία της πόλης.
Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;
Σημαίνει ότι οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να εντοπίζουν έγκαιρα πιθανές πιέσεις στην κυκλοφορία, να παρακολουθούν περιβαλλοντικές μεταβολές και να κατανοούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η επισκεψιμότητα. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και σε εξατομικευμένες προτάσεις για το πώς μπορούν να ανακαλύψουν την περιοχή.
Η τεχνολογία, δηλαδή, δεν θα λειτουργεί ως αυτοσκοπός, αλλά ως εργαλείο για μια πόλη πιο λειτουργική, προσβάσιμη και φιλική προς τον άνθρωπο.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του GreCO είναι η ίδια η γεωγραφία της περιοχής. Λίγες πόλεις διαθέτουν τη δυνατότητα να συνδέουν σε τόσο μικρή απόσταση ένα βουνό, έναν ζωντανό αστικό ιστό, ιστορικές γειτονιές, πολιτιστικές κοινότητες και ένα εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο. Στην περίπτωση του Ελληνικού - Αργυρούπολης, αυτή η συνύπαρξη αποτελεί ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Το GreCO επιχειρεί να αξιοποιήσει ακριβώς αυτή την ιδιαιτερότητα, αντιμετωπίζοντας την περιοχή ως έναν ενιαίο προορισμό και όχι ως μια σειρά από απομονωμένα σημεία ενδιαφέροντος. Εδώ εντάσσεται και η έννοια των Green Cultural Oases, των πράσινων και πολιτιστικών «οάσεων» που μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα διαφορετικό τουριστικό προϊόν.
Η φύση του Υμηττού, οι ιστορικές διαδρομές των προσφυγικών κοινοτήτων, οι γειτονιές, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι τοπικές επιχειρήσεις, τα τοπόσημα, η σύγχρονη αρχιτεκτονική και το νέο παραλιακό μέτωπο αποκτούν τη δυνατότητα να αποτελέσουν μέρη μιας ενιαίας εμπειρίας.
Με αυτόν τον τρόπο, η επίσκεψη στην περιοχή δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή σε έναν προορισμό. Μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη γνωριμία με τον τόπο, την ιστορία και τη σύγχρονη ταυτότητά του.
Όταν η ιστορία της πόλης γίνεται διαδραστική εμπειρία
Η ψηφιακή διάσταση του έργου δεν περιορίζεται στην πληροφόρηση και τη διαχείριση δεδομένων. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και οι τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality - AR), οι οποίες θα μπορούν να μετατρέπουν επιλεγμένα σημεία της πόλης σε διαδραστικές εμπειρίες.
Η ιστορία δεν θα βρίσκεται απλώς σε μια πινακίδα ή σε έναν τουριστικό οδηγό. Θα γίνεται μέρος της ίδιας της διαδρομής. Η σύνδεση τεχνολογίας και πολιτισμού δίνει, έτσι, τη δυνατότητα να δημιουργηθούν νέοι τρόποι γνωριμίας με την πόλη, ιδιαίτερα ελκυστικοί για ένα κοινό που αναζητά προσωποποιημένες, διαδραστικές και αυθεντικές εμπειρίες.
Κανένας αλγόριθμος, όσο εξελιγμένος κι αν είναι, δεν μπορεί να αφηγηθεί από μόνος του την ιστορία ενός τόπου. Για αυτό, ένα από τα πιο ουσιαστικά κομμάτια του GreCO στρέφεται στους ίδιους τους ανθρώπους του Ελληνικού και της Αργυρούπολης. Μέσα από τη δράση Roots & Routes, πραγματοποιούνται συναντήσεις και συνεντεύξεις με κατοίκους, ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και εκπροσώπους φορέων, με στόχο την καταγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
Προφορικές μαρτυρίες, οικογενειακές μνήμες, ιστορίες προσφυγικών κοινοτήτων, μουσική, χοροί, έθιμα και σημεία ιδιαίτερης σημασίας για τους ανθρώπους της πόλης συγκεντρώνονται και αποκτούν μια νέα θέση στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη. Πρόκειται για ένα στοιχείο που δίνει στο έργο ξεχωριστή ταυτότητα. Γιατί η ανάπτυξη μιας πόλης δεν αφορά μόνο τα κτίρια, τις υποδομές και τις νέες επενδύσεις. Αφορά και όσα δεν αποτυπώνονται εύκολα σε έναν χάρτη: τις μνήμες, τις παραδόσεις, τις ιστορίες και τους δεσμούς των ανθρώπων με τον τόπο τους.
Μέσα από το Roots & Routes, αυτή η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει τη βάση για νέες πολιτιστικές διαδρομές και ψηφιακές εμπειρίες, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της περιοχής.
Μια μεγάλη ευρωπαϊκή συμμαχία με αφετηρία το Ελληνικό - Αργυρούπολη
Η φιλοδοξία του GreCO αποτυπώνεται και στη σύνθεση της συνεργασίας που βρίσκεται πίσω από την υλοποίησή του. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του European Urban Initiative - Innovative Actions, με τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης να έχει τον ηγετικό ρόλο και μια σειρά εξειδικευμένων φορέων να συνεισφέρουν την επιστημονική, τεχνολογική και ερευνητική τους γνώση.
Στην ευρωπαϊκή αυτή σύμπραξη συμμετέχουν:
- Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, με την τεχνογνωσία του στην τοπική διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών.
- Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Ελληνικό Ανέλιξις», που αναλαμβάνει τη διαχείριση και την αξιολόγηση του έργου.
- Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με διεπιστημονική έρευνα στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της βιωσιμότητας.
- Η Zelus, με προηγμένες δυνατότητες οπτικοποίησης δεδομένων και αναλύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
- Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέσω του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας και του Τμήματος Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και Μηχανικής Μεταφορών, με εξειδίκευση στον αστικό σχεδιασμό, την επαυξημένη πραγματικότητα και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
- Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με τη συνεισφορά του στην αξιοποίηση Big Data και στην περιβαλλοντική μοντελοποίηση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
- Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ, με έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη σύνδεση της πόλης με τον Υμηττό.
Η συνεργασία αυτή επιχειρεί να ενώσει διαφορετικά πεδία γνώσης και δράσης, ώστε το αποτέλεσμα να μην είναι απλώς μια τεχνολογική εφαρμογή, αλλά ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης και ανάδειξης του αστικού χώρου.
Το μεγάλο στοίχημα: Η ανάπτυξη να αφορά ολόκληρη την πόλη
Το Ελληνικό βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή. Η κλίμακα της επένδυσης, οι νέες υποδομές και η αναμενόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας δημιουργούν συνθήκες που μπορούν να αλλάξουν συνολικά τον χαρακτήρα της νότιας Αθήνας. Το πραγματικό στοίχημα, ωστόσο, είναι το πώς αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει την καθημερινότητα και την προοπτική των τοπικών κοινωνιών.
Το GreCO επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα με ένα μοντέλο που συνδυάζει την ψηφιακή καινοτομία, την περιβαλλοντική προστασία, τον πολιτισμό και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η αυξημένη επισκεψιμότητα να μη συγκεντρωθεί αποκλειστικά στο νέο μητροπολιτικό κέντρο, αλλά να αποτελέσει ευκαιρία για τις γειτονιές, την τοπική αγορά, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν ζωντανή την ταυτότητα της περιοχής.
Από τον Υμηττό μέχρι τη θάλασσα, το Ελληνικό και η Αργυρούπολη επιχειρούν να χαράξουν μια διαφορετική διαδρομή προς το μέλλον. Μια διαδρομή όπου η ανάπτυξη δεν θα διαγράφει το παρελθόν, η τεχνολογία δεν θα απομακρύνει τον άνθρωπο από την πόλη και ο τουρισμός δεν θα λειτουργεί εις βάρος της καθημερινότητας των κατοίκων.
Γιατί τελικά, η επιτυχία μιας σύγχρονης πόλης δεν μετριέται μόνο από το πόσους επισκέπτες μπορεί να προσελκύσει ή πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτυχθεί. Μετριέται και από το πόσο καλά μπορεί να διατηρήσει την ταυτότητά της, να προστατεύσει το περιβάλλον της και να μετατρέψει τις ευκαιρίες της ανάπτυξης σε καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους της.
Και αυτό ακριβώς είναι το στοίχημα του GreCO: να μη δημιουργηθεί απλώς ένας νέος προορισμός στη νότια Αθήνα, αλλά μια πόλη που θα ξέρει πώς να υποδεχθεί το μέλλον, χωρίς να ξεχάσει ποτέ τις ρίζες της.
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