Δεν είναι συνηθισμένο για ένα ποδοσφαιριστή να κάνει... δικό του ένα παρατσούκλι. Πόσο μάλλον να το χρησιμοποιεί ακόμα και ως όνομα στη φανέλα ή να συστήνεται με αυτό. Ο Αρμάντο Γκονζάλες το πήγε ένα βήμα παραπέρα καθώς υιοθέτησε το «Hormiga» και πλέον προτιμά να τον φωνάζουν έτσι παρά με το μικρό του όνομα.

Ωστόσο τι κρύβεται πίσω από αυτή τη λέξη. Στα ελληνικά μεταφράζεται ως «μυρμήγκι». Δεν είναι και το πιο... χαϊδευτικό, ειδικά όταν πρόκειται για έναν φορ, όμως το παρατσούκλι του δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο αλλά με τη παιδική του ηλικία.

Συγκεκριμένα όταν ήταν μικρός ο Γκονζάλες, είχαν πάει εκδρομή μαζί με την οικογένεια του. Ο αδερφός του και η αδερφή του ήταν μεγαλύτερα από εκείνον και σε μία στάση που έκαναν, αυτά πλησίασαν μία μυρμηγκοφωλιά. Η μητέρα του Αρμάντο ήταν μαζί του στο αμάξι και εκείνη τη στιγμή έτρεξε και φώναξε στα αδέρφια του να φύγουν μακριά από τα μυρμήγκια.

Ο ίδιος το έλαβε ως κάτι πάρα πολύ άσχημο και έπειτα όσο μεγάλωνε τα... φοβόταν. Νόμιζε ότι θα τον τσιμπήσουν ή θα τον σκοτώσουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βλέπει τα μυρμήγκια. Αυτός ο φόβος οδήγησε τον θείο του να τον αποκαλεί έτσι. Hormiga. Ένα ψευδώνυμο που του... έμεινε μέχρι τώρα.

Ο ίδιος είχε πει: «Σε μια βόλτα, ο αδερφός και η αδερφή μου βγήκαν από το φορτηγό και στάθηκαν σε μια μυρμηγκοφωλιά. Η μαμά μου άρχισε να τους φωνάζει να φύγουν από τη μυρμηγκοφωλιά. Ήμουν πολύ μικρός, δεν μπορούσα καν να μιλήσω ακόμα, και νόμιζα ότι τα μυρμήγκια ήταν κάτι πολύ κακό, ότι θα σε σκότωναν, ότι είχαν δηλητήριο ή κάτι τέτοιο, κάτι πολύ κακό.

Έτσι, κάθε φορά που έφτανα κάπου, φοβόμουν και έλεγα 'γιγίγκας, γιγίγκας', και δεν ήθελα να βγω από το φορτηγό, φοβόμουν τα μυρμήγκια. Το έκανα αυτό για λίγο καιρό και ένας θείος, εκεί στο Αγουασκαλιέντες, άρχισε να με φωνάζει Μυρμήγκι και, λοιπόν, έμεινε»