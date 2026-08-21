Αρμάντο Γκονζάλες: Ένα πεισματάρικο «μυρμήγκι» που ξέφυγε από τη... σκιά του πατέρα του
«Έχω το όνειρο να πάω στην Ευρώπη», ήταν κάτι που πάντα ανέφερε στις συνεντεύξεις του ο Αρμάντο Γκονζάλες. Ποιο παιδί άλλωστε δεν θα το ήθελε αυτό; Ειδικά όταν καταλαβαίνεις ότι έχεις τοποθετήσεις τις σωστές βάσεις για να πετύχεις κάτι τέτοιο.
Το συγκεκριμένο αγόρι δεν τις έχει απλώς. Είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές στο Μεξικό με τις παρομοιάσεις με τον Τσιτσαρίτο να δίνουν και να παίρνουν. Το απότομο... μπαμ που έκανε πέρσι με 12 γκολ σε 17 παιχνίδια ήταν η αφορμή για να κληθεί αρχικά στις επιλογές της εθνικής ομάδας για το Μουντιάλ και σε δεύτερη φάση να ανοίξει τον δρόμο προς το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Εκεί όπου στο τέλος της διαδρομής τον περιμένει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία και ξήλωσε σχεδόν 10 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της για να τον δικό της από την Τσίβας. Μία μεταγραφή που σε πολλούς στο Μεξικό θυμίζει εκείνη του Χαβιέ Ερνάντες το 2010 όταν, μετά από παρόμοια σεζόν με την μεξικάνικη ομάδα, πουλήθηκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Το Gazzetta σύλλεξε και σας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ο 23χρονος φορ έφτασε μέχρι την πόρτα των Πειραιωτών και πώς κατάφερε να γίνει μία από τις ακριβότερες εξαγωγές της χώρας.
Η απίθανη ιστορία πίσω από το παρατσούκλι «Μυρμήγκι»
Δεν είναι συνηθισμένο για ένα ποδοσφαιριστή να κάνει... δικό του ένα παρατσούκλι. Πόσο μάλλον να το χρησιμοποιεί ακόμα και ως όνομα στη φανέλα ή να συστήνεται με αυτό. Ο Αρμάντο Γκονζάλες το πήγε ένα βήμα παραπέρα καθώς υιοθέτησε το «Hormiga» και πλέον προτιμά να τον φωνάζουν έτσι παρά με το μικρό του όνομα.
Ωστόσο τι κρύβεται πίσω από αυτή τη λέξη. Στα ελληνικά μεταφράζεται ως «μυρμήγκι». Δεν είναι και το πιο... χαϊδευτικό, ειδικά όταν πρόκειται για έναν φορ, όμως το παρατσούκλι του δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο αλλά με τη παιδική του ηλικία.
Συγκεκριμένα όταν ήταν μικρός ο Γκονζάλες, είχαν πάει εκδρομή μαζί με την οικογένεια του. Ο αδερφός του και η αδερφή του ήταν μεγαλύτερα από εκείνον και σε μία στάση που έκαναν, αυτά πλησίασαν μία μυρμηγκοφωλιά. Η μητέρα του Αρμάντο ήταν μαζί του στο αμάξι και εκείνη τη στιγμή έτρεξε και φώναξε στα αδέρφια του να φύγουν μακριά από τα μυρμήγκια.
Ο ίδιος το έλαβε ως κάτι πάρα πολύ άσχημο και έπειτα όσο μεγάλωνε τα... φοβόταν. Νόμιζε ότι θα τον τσιμπήσουν ή θα τον σκοτώσουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βλέπει τα μυρμήγκια. Αυτός ο φόβος οδήγησε τον θείο του να τον αποκαλεί έτσι. Hormiga. Ένα ψευδώνυμο που του... έμεινε μέχρι τώρα.
Ο ίδιος είχε πει: «Σε μια βόλτα, ο αδερφός και η αδερφή μου βγήκαν από το φορτηγό και στάθηκαν σε μια μυρμηγκοφωλιά. Η μαμά μου άρχισε να τους φωνάζει να φύγουν από τη μυρμηγκοφωλιά. Ήμουν πολύ μικρός, δεν μπορούσα καν να μιλήσω ακόμα, και νόμιζα ότι τα μυρμήγκια ήταν κάτι πολύ κακό, ότι θα σε σκότωναν, ότι είχαν δηλητήριο ή κάτι τέτοιο, κάτι πολύ κακό.
Έτσι, κάθε φορά που έφτανα κάπου, φοβόμουν και έλεγα 'γιγίγκας, γιγίγκας', και δεν ήθελα να βγω από το φορτηγό, φοβόμουν τα μυρμήγκια. Το έκανα αυτό για λίγο καιρό και ένας θείος, εκεί στο Αγουασκαλιέντες, άρχισε να με φωνάζει Μυρμήγκι και, λοιπόν, έμεινε»
Το ποδοσφαιρικό background, η οικογένεια και οι θυσίες
Ήταν αναπόφευκτο για τον Αρμάντο Γκονζάλες να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Το DNA της οικογένειας είχε μία ποδοσφαιρική μπάλα καθώς ο πατέρας του, ο Αρμάντο Γκονζάλες ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στα νιάτα του αλλά και προπονητής μετέπειτα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τόσο ο ίδιος όσο και ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Εμίλιο, να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.
«Το να πηγαίνω στον σύλλογο με τον μπαμπά μου, να μπαίνω κρυφά στις προπονήσεις αφού τελείωναν, να παίζω με τους παίκτες, να κάνω χάος στα αποδυτήρια. Και όταν τελείωναν τα παιχνίδια, με πήγαιναν κάτω στο γήπεδο και έπαιζα με τον αδερφό μου στο σκοτάδι. Ο μπαμπάς μου επέστρεφε και σέντραρε μαζί μας - αυτή είναι μια από τις πιο όμορφες αναμνήσεις μου».
Αυτά είχε δηλώσει αλλά είχε αναφέρει επίσης: «Ήταν είδωλο για μένα. Είναι χίλιες φορές πιο τεχνικά προικισμένος από εμένα. Πάντα τον έβλεπα ως πρόκληση. Μου πήρε τρία χρόνια για να τον προλάβω, αλλά τα κατάφερα».
Ο πατέρας του αλλά και η μητέρα του είχαν κάνει μεγάλες θυσίες για τον ίδιο. Ο μπαμπάς του είχε αποφασίσει να σταματήσει την καριέρα του το 2003, λίγους μήνες αφότου ήρθε στη ζωή ο μικρός Αρμάντο προκειμένου να δώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένεια του.
Για αυτό και επέστρεψε στα γήπεδα, ως προπονητής, το 2009, έξι χρόνια μετά. Η μητέρα του επίσης, έχει σταθεί «βράχος» δίπλα του, ειδικά όταν ο ίδιος αποφάσισε να ασχοληθεί πιο σοβαρά με το ποδόσφαιρο. Παρότι τον έβλεπε να υποφέρει, εκείνη δεν λύγιζε και τον δίδαξε πώς είναι να παλεύει για κάτι που αγαπά.
Δεν τον σταμάτησε όταν επέλεξε στα 15 του να φύγει από το σπίτι για να πάει στη Τσίβας, όπου πολλές μητέρες θα είχαν πρόβλημα με αυτό. Εκείνη επέλεξε να το... πνίξει και να αφήσει το παιδί της να κυνηγήσει το όνειρο του. Όπως έκανε και με τον μεγάλο του αδερφό, τον Εμίλιο.
Τα πρώτα βήματα, οι συμβουλές και ο... τυφώνας που έγινε η αφετηρία του
Φυσικά, τίποτα δεν ήταν στρωμένο με... ροδοπέταλα. Ο Γκονζάλες δεν κέρδισε κανέναν με το ταλέντο του αλλά με την αποφασιστικότητα του να πετύχει σε αυτό το άθλημα. Η «σκιά» του πατέρα του, η πίεση που είχε από την αρχή και το γεγονός ότι θα έφευγε μακριά από το σπίτι του, δημιούργησε ένα δύσκολο περιβάλλον για τον ίδιο.
«Υπήρχαν δύο επιλογές: να κλάψω, να αναστατωθώ και να πω ότι το ποδόσφαιρο δεν ήταν για μένα, ότι προτιμώ να επιστρέψω στην Αγουασκαλιέντες με τη μαμά μου ή να παλέψω, επειδή ήξερα τι ήθελα. Και πάλεψα γι' αυτό», είχε αναφέρει ο ίδιος.
Ο πατέρας του από την άλλη δεν ήθελε να του... χαϊδέψει τα αυτιά. «Μίλησα μαζί του και του είπα: "Κοίτα, αν θέλεις να γίνεις ποδοσφαιριστής, θέλεις να το κάνεις αυτό. Αν έρθεις στην Τσίβας και συμπεριφερθείς όπως συμπεριφέρεσαι εδώ στη Γκουανταλαχάρα, δεν θα αντέξεις ούτε μια εβδομάδα. Θα σε απολύσουν"», είχε παραδεχθεί.
Πώς ξεχώρισε ο ίδιος στους ανθρώπους της Τσίβας πέρα από το ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Στην απίστευτη επιμονή που είχε. Ένας τυφώνας με το όνομα Πατρίσια χτύπησε το Μεξικό και έτυχε να γίνει εν μέσω δοκιμαστικών από την μεξικάνικη ομάδα. Ενώ τα περισσότερα παιδιά έφυγαν με τους γονείς τους, ο μικρός Αρμάντο είπε στους δικούς του να μην τον πάρουν.
Παρά τις παροτρύνσεις τους, ο ίδιος επέλεξε να μείνει και να μην χάσει την ευκαιρία που είχε να μείνει στην ομάδα. Έτσι παρέμεινε εκεί. Οι άνθρωποι της ομάδας εντυπωσιάστηκαν από την ωριμότητα για το νέο της ηλικίας τους και εκείνος άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα. Εκεί όπου υπήρξαν και πολλές συμπτώσεις με τον μπαμπά του.
«Ήταν μια πολύ ωραία σύμπτωση. Έκανα ντεμπούτο με τον αριθμό 34, και όταν προήχθη στην πρώτη ομάδα είχαν μείνει μόνο λίγοι αριθμοί, οπότε πήρε αυτόν. Τότε συνειδητοποίησα ότι έκανε ντεμπούτο και εναντίον της Σάντος, όπως κι εγώ . Ήταν πολύ ωραίες συμπτώσεις.»
Ο δικός του ποδοσφαιρικός «Θεός»: Τσιτσαρίτο!
Ο Αρμάντο Γκονζάλες μεγάλωσε σε μία εποχή όπου το Μεξικό είχε το δικό του καμάρι στην Ευρώπη και αυτός ήταν ο Χαβιέ Ερνάντες ή αλλιώς Τσιτσαρίτο. Ο Μεξικανός επιθετικός έλαμπε στην Ευρώπη όπου πρωταγωνίστησε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Λεβερκούζεν, κατακτώντας τίτλους και γράφοντας ιστορία με την εθνική ομάδα.
Αυτό έκανε τον μικρό Αρμάντο να παρακολουθεί συνεχώς τον Μεξικανό σταρ, ακολουθώντας τον τρόπο παιχνιδιού και προσπαθώντας να τα αφομοιώσει στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα ουκ ολίγες φορές είχε τύχει να πάρει μέχρι και... αυτόγραφο όταν ήταν μικρός από τον Τσιτσαρίτο. Ποιος θα το έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος, θα γινόταν ο μέντορας του;
Ο πατέρας του είχε παραδεχθεί: «Το έχει πει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνεντεύξεις, επειδή μεγάλωσε την εποχή που ο Τσιτσαρίτο ήταν στην Ευρώπη. Είναι το είδωλό του. Θυμάμαι όταν τον υπέγραψαν, ο γιος μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: "Ω, μπαμπά, ξέρεις ποιος έρχεται; Ο Τσιτσαρίτο, θα είναι συμπαίκτης μου". Άλλωστε, γνώριζα τον Τσιτσαρίτο όταν ήμουν αθλητικός διευθυντής της Τσίβας και μόλις ξεκινούσε».
Βέβαια, ο τρόπος που εξελίχθηκε ο Αρμάντο Γκονζάλες, έκανε τα περισσότερα ΜΜΕ να τον συγκρίνουν με το είδωλο του, με αποκορύφωμα το άρθρο της μεξικάνικης «AS», η οποία τον ανέφερε ως «ο νέος Τσιτσαρίτιο».
Ο Μεξικανός αστέρας αποτέλεσε τον... δάσκαλο του Χορμίγκα. Τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά, ο Τσιτσαρίτο πήρε από το χέρι τον νεαρό φορ και τον έβαλε στα δικά του ποδοσφαιρικά χνάρια. Χρειάστηκε μόλις δύο εβδομάδες από τη στιγμή που επέστρεψε στη Τσίβας ο Ερνάντες για να ξεχωρίσει το σπουδαίο ταλέντο του νεαρού φορ, με αποτέλεσμα να τον πάρει δίπλα του και να τον καθοδηγήσει με τις συμβουλές του.
Ένα από τα βασικότερα πράγματα που του έμαθε ήταν η διαχείριση της πίεσης. Το άγχος των μεγάλων αγώνων, οι υψηλές απαιτήσεις από τη Τσίβας και το έντονο πάθος από τους οπαδούς της ομάδας ήταν κάποια δεδομένα που για κάθε παιδί στην ηλικία δεν θα ήταν εύκολο να μην το επηρεάσουν.
Από την πλευρά του ο Τσιτσαρίτο είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για την εξέλιξη του: «Του αξίζει όλα αυτά επειδή τα γκολ δεν συμβαίνουν τυχαία. Έχει δουλέψει απίστευτα σκληρά και ήταν πολύ ταπεινός. Ελπίζω να μπορέσει να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Του το εύχομαι με όλη μου την καρδιά».
La Hormiga y Chicharito a lo LeBron James 🏀#ConcaChampions pic.twitter.com/hBaYyqkarW— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 13, 2025
Ο τραυματισμός που απλώς τον... επιβράδυνε και δεν τον φρέναρε
Το 2024 είχε αρχίσει να παίρνει λεπτά συμμετοχές με την πρώτη ομάδα και μάλιστα είχε φτάσει τα τρία γκολ σε δέκα συμμετοχές ενώ είχε μοιράσει και μία ασίστ μέχρι να έρθει ο τραυματισμός που σταμάτησε αυτή την ανοδική πορεία.
Ήταν το χειρότερο... timing για τον ίδιο καθώς είχε ξεκινήσει να ανεβαίνει στην ιεραρχία των επιθετικών από τρίτος που ήταν ενώ οι οπαδοί ακόμα δεν είχαν αντιληφθεί το ταλέντο του. Ο ίδιος έμεινε πίσω πάνω που είχε αρχίσει να παίζει λίγο παραπάνω και αυτό τον... λύγισε. Κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Τσιτσαρίτο.
Ο Μεξικανός επιθετικός πήρε κοντά του από την πρώτη στιγμή τον 21χρονο φορ και άρχισε να τον βοηθά ψυχολογικά, ειδικά όταν δέχθηκε τη σκληρή κριτική από τους οπαδούς της ομάδας. Τα λόγια του αποτυπώθηκαν στη συνείδηση του νεαρού ποδοσφαιριστή καθώς πάντα του έλεγε «γιατί βιάζεσαι; Χαλάρωσε και όλα θα γίνουν».
Στην επιστροφή του στη δράση, τίποτα δεν πήγαινε όπως θα ήθελε. Πήρε τις ευκαιρίες του αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, βλέποντας τον εαυτό του πότε στην εξέδρα, πότε στον πάγκο ή σε ολιγόλεπτες συμμετοχές αλλά πάντα προσπαθούσε να δείξει την αξία του.
Aqui Empezó lo que es hoy la Hormiga. pic.twitter.com/pWWeyZDToT— Nicø 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) October 7, 2025
Η αγάπη για τα Anime μεταφέρθηκαν στους πανηγυρισμούς του
Κάτι ξεχωριστό για τον Αρμάντο Γκονζάλες είναι οι πανηγυρισμοί του. Ο 23χρονος φορ επιλέγει διάφορους τρόπος για να γιορτάσει τα γκολ του και όλα έχουν να κάνουμε με τα Anime.
Ο ίδιος είναι μεγάλος φαν τους και από την εποχή που έπαιζε στην Κ17 της Τσίβας, συνηθίζει να γίνεται viral με τους πανηγυρισμούς του ενώ το έχει κάνει και με τον Τσιτσαρίτο.
Ο ίδιος είχε πει: «Έβλεπα Naruto. Έτσι απλά, κανονικά. Και είπα, "Ε, θα ήταν ωραίο αν τώρα που θα παίξουμε ξανά, όταν σκοράρω ένα γκολ, το κάνω έτσι". Η ιδέα δεν άρεσε στον συγκάτοικό του, Αντρέ Μαριόνι Χαμ , ο οποίος έλεγε συνέχεια: «Όχι, μην το κάνεις έτσι, φίλε... πώς θα το κάνεις αυτό; Δεν έχεις καν κοπέλα. Του είπα: "Δεν πειράζει, θα δεις ότι θα το κάνω. Θα είναι ωραία"».
Ανάμεσα στις αγαπημένες του σειρές είναι το Blue Lock και το Fullmetal Alchemist . Έχει μάλιστα ομολογήσει ότι αν μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε χαρακτήρας, θα επέλεγε τον Yoichi Isagi, τον πρωταγωνιστή της πρώτης σειράς, λόγω της ανταγωνιστικής του νοοτροπίας.
Ο ήρωας Ναρούτο είναι ο κεντρικός χαρακτήρας που αρέσει στον νεαρό ποδοσφαιριστή, από τον οποίο έχει εμπνευστεί και τις περισσότερες κινήσεις.
Η ξαφνική εκτόξευση που τον έφερε στο Μουντιάλ και την Ευρώπη
Και ενώ ο Χορμίγκα είχε τον ρόλο του τρίτου επιθετικού στο ρόστερ της Τσίβας στο ξεκίνημα του 2025, πολύ γρήγορα κατάφερε να γίνει βασικός και αναντικατάστατος και όλα ξεκίνησαν από τα μόλις εννιά λεπτά συμμετοχής κόντρα Ατλέτικο Σαν Λούις για το πρωτάθλημα Apertura το καλοκαίρι του 2025.
Η Τσίβας ήταν πίσω στο σκορ με 3-2, ο Γκονζάλες μπήκε στο 81' και μέχρι το 90' είχε γυρίσει τούμπα το ματς με δύο δικά του γκολ (!). Αυτό ήταν. Σαν να πατήθηκε το κουμπί μέσα του. Ακολούθησε μία εντυπωσιακή πορεία που θα ζήλευε κάθε φορ της ηλικίας του. Το ένα γκολ μετά το άλλο που έδιναν νίκες ή ισοπαλίες και σημαντικούς βαθμούς στην ομάδα του.
Ολοκλήρωσε τις 17 αγωνιστικές με 12 γκολ (!) και μπήκε με την ίδια φόρα στο Κλαουσούρα όπου μέτρησε ακριβώς τον ίδιο αριθμό τερμάτων και πάλι σε 17 αγώνες. Δηλαδή σε 34 παιχνίδια έφτασε τα 24 γκολ, αποτελώντας το πιο καυτό πολυβόλο του πρωταθλήματος, κατακτώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
Φυσικά αυτοί οι αριθμοί δεν πέρασαν απαρατήρητοι από τον ομοσπονδιακό προπονητή της χώρας, Χαβιέ Αγκίρε, ο οποίος αποζημίωσε τον 23χρονο φορ καλώντας τον στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα της χώρας και των ΗΠΑ. Ο ίδιος πήρε μία γεύση από τη διοργάνωση στην πρεμιέρα κόντρα στη Ν. Αφρική και πλέον έχει μπροστά του μία νέα πρόκληση. Αυτής της Ευρώπης με τον Ολυμπιακό.