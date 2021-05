Ο Ζιντσένκο γλίτωσε τον πόλεμο και έφτασε στον τελικό του Champions League

Από τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην αδυναμία να βγει στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο. Αρνήθηκε τους δανεισμούς και έκανε το «κλικ» στον Πεπ. Ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο δουλεύει σαν να μην υπάρχει αύριο, φτάνοντας στον τελικό του Champions League!

Γράφει ο Κωνσταντίνος Ζάλιαρης

Επιμονή που άλλος κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχε και θα έφευγε από καιρό... Ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο, όμως, ήθελε ν' αποδείξει πράγματα πρώτα στον εαυτό του κι έπειτα στην ομάδα του.

Για ν' αρνηθεί κάποιος τρεις ευκαιρίες για παραχώρηση ώστε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και να βρει κάπου αλλού κάτι καλύτερο για την καριέρα του, σημαίνει πως ο στόχος έχει κλειδώσει. Και τα περιθώρια δεν είχαν εξαντληθεί.

Κι όσο το πίστευε εκείνος, δεν θα του επέτρεπε κανείς να εκτροχιαστεί. Πίστευε στη στιγμή που θα τον δικαίωνε η μοίρα του και η ποδοσφαιρική του τύχη κι αυτό συνέβη ένα τυχαίο βράδυ που βρέθηκε στην αποστολή της Σίτι δίχως καν να πάρει χρόνο συμμετοχής...

That reaction from Man City's defence



After a brilliant tackle from Zinchenko to deny Neymar a shot in the area



[ @DAZN_CA] pic.twitter.com/8S0WFv6Y1B