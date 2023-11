Ο Μάικ Τάισον βρέθηκε στον αγώνα του Αμερικανο-αλβανού Ερμάϊ Χαντριμπέ και πανηγύρισε τη νίκη του με έναν τρόπο που… ξάφνιασε.

Ο θρυλικός πυγμάχος εντυπωσιάστηκε από τον Χαντριμπέι, ο οποίος από τότε που άφησε το ΜΜΑ για να ασχοληθεί με την πυγμαχία, μετρά ρεκόρ 16 νικών και μίας ισοπαλίας.

Στο τελευταίο του ματς, υπό το βλέμμα του Τάισον, κέρδισε τον Κάρλος Μολινά και ο Αμερικανός πανηγύρισε τη νίκη του, σχηματίζοντας με τα χέρια του το σύμβολο του αετού, κίνηση που έχει ξεσηκώσει στο παρελθόν έντονες αντιδράσεις.

Ο αγώνας διεξήχθη στο Ουζμπεκιστάν, με τον νικητή να πανηγυρίζει αρπάζοντας μία αλβανική σημαία, για να κάνει τον γύρο του θριάμβου.

Congratulations to Ermal Hadribeaj for defending his title.

Mike Tyson reaction is priceless pic.twitter.com/7REeB7hNp3