George Kambosos Jr.-Teofimo Lopez: Μπουνιές και απειλές από τους πατεράδες τους (vids)

Η κόντρα ανάμεσα στον George Kambosos Jr. και στον Teofimo Lopez γιγαντώνεται όσο πλησιάζει η «μονομαχία» τους (27/11) και πλέον έχουν μπει στη μέση ακόμα και οι πατεράδες τους.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη μεγάλη «μονομαχία» ανάμεσα στον Ελληνοαυστραλό George Kambosos και τον Αμερικανό Teofimo Lopez. Μια κόντρα που είχε «ανάψει» από τη συνέντευξη Τύπου του αγώνα.

Ο αγώνας είχε αρχικά οριστεί για τις 5 Ιουνίου, μετέπειτα μετατέθηκε για τις 4 Οκτωβρίου και εν τέλει η ημερομηνία «κλείδωσε» στις 27 Νοεμβρίου, με τον αγώνα να διεξάγεται στο θέατρο «Hulu» του «Madison Square Garden».

Tην Τρίτη (23/11) διεξήχθη η ανοιχτή προπόνηση των δυο πυγμάχων για τον Τύπο με την κατάσταση να ξεφεύγει. Μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση πρωταγωνιστές δεν ήταν οι αθλητές αλλά οι πατεράδες τους!

Τη στιγμή που ο Teofimo Lopez Jr μίλαγε στις κάμερες ο πατέρας του, Teofimo Lopez Sr άρχισε να φωνάζει «Καμπόσο θα φας ξύλο! Από τον πρώτο γύρο ξύλο μωρό μου».

Στη συνέχεια ο πατέρας του Αμερικανού πυγμάχου έπεσε πάνω στον πατέρα του Ελληνοαυστραλού αθλητή, με τους δυο άνδρες να πιάνονται στα χέρια και τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν. Ο George Kambosos Jr τον απώθησε και του είπε «Άντε και γ@αμ@σου μ@αλ@κα.»

Ο Lopez συνέχισε την προκλητική του στάση απέναντη στον Σπαρτιάτη πυγμάχο με τον πατέρα του να βγαίνει μπροστά και να λέει «Θέλεις να διασχίσεις αυτή την γ@αμημένη γραμμή; Εντάξει. Αλλά εγώ θα σε γ@αμ@σω πρώτος».

Ο πατέρας του Lopez συνέχισε την απαράδεκτη συμπεριφορά του και είπε στον αντίπαλο του γιού του: «Άντε και γ@αμήσου γ@αμι@λη. Άντε γ@αμ@σου εσύ και ο προπονητής σου. Κότες. Έχεις προπονητή ΜΜΑ βλάκα. Γ@αμήσου, μ@λακα, νοκ άουτ στον πρώτο γύρο. Τι θα κάνεις όταν ο γιος μου σε διαλύσει;»

Kλείνοντας το παραλήρημα του ο πατέρας του Teofimo Lopez Sr απευθήνθηκε στον γιο του λέγοντας του «Το καλό που σου θέλω να τον γ@αμ@σεις φίλε. Βγάλτον έξω από την αρένα και γ@μ@ και τον πατέρα του επίσης», με τον Jr να απαντάει γελώντας «Αυτό είναι δεδομένο».

