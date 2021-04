Ο Στόουνς λίγο έλειψε να «κάψει» τα «τρία λιοντάρια» στο ματς με τους Πολωνούς στο «Γουέμπλεϊ» το βράδυ της Τετάρτης, με το λάθος που έκανε και από το οποίο οι αντίπαλοι ισοφάρισαν σε 1-1 φτάνοντας πολύ κοντά στην εξασφάλιση του ενός βαθμού.

Ο Μαγκουάιρ στο 85' με εκπληκτικό τελείωμα από κεφαλιά – πάσα του αμυντικού της Σίτι χάρισε τη νίκη στο σύνολο του Σάουθγκεϊτ, πανηγύρισε μαζί με τον παρτενέρ του στα μετόπισθεν για να του δείξει ότι όλοι συνεχίζουν και τον πιστεύουν και δήλωσε:

«Είμαστε αμυντικοί και όλοι κάνουμε λάθη και δεν αρέσει αυτό σε κανέναν μας όταν συμβαίνει. Πολλές φορές τα γκολ των αντιπάλων είναι δικά μας λάθη. Ο Τζον είχε μια κακή στιγμή, όμως είμαι σίγουρος ότι δεν θα του ξανασυμβεί».

The way Harry Maguire sought out John Stones during his celebration after Stones' earlier mistake had cost England a goal is the best highlight there. Pure leader stuff pic.twitter.com/rsqJt0tZa1

