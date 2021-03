Ελλάδα - Γεωργία: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Στο ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, απέναντι στο Λουξεμβούργο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να βρει δίχτυα πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ της νίκης (3-0) του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του.

Αυτό το γκολ το χρειαζόταν πολύ για να ξεσπάσει και ν' αφήσει πίσω του ό,τι είχε συμβεί πριν από λίγες μέρες στην αναμέτρηση με τους Σέρβους με το γκολ που δεν του μέτρησαν ποτέ, τα νεύρα και το περιβραχιόνιο που πέταξε κάτω προκαλώντας αντιδράσεις και σχόλια εις βάρος του.

Το πρώτο μέσα στο 2021, γκολ επί 18 συναπτά έτη

Σκοράροντας κόντρα στο Λουξεμβούργο το βράδυ της Τρίτης ο CR7 κατάφερε να βρει δίχτυα από νωρίς και μέσα στο νέο έτος. Από την πρώτη παρτίδα αγωνιστικών υποχρεώσεων με την εθνική Πορτογαλίας για το 2021, μπορεί να άργησε, όμως κατάφερε να χριστεί σκόρερ κι έτσι να έχει πλέον μετρήσει γκολ επί 18 συναπτά έτη με τη φανέλα με το εθνόσημο!

Από το 2004 μέχρι και σήμερα έχει καταφέρει να μην αφήσει ούτε ένα έτος να περάσει δίχως να πετύχει γκολ με την Πορτογαλία σε κάποιο από τα παιχνίδια όπου δίνει το «παρών», όντας φυσικά βασικότατο και ιδιαίτερα σημαντικό στέλεχος στην πλειοψηφία αυτών των χρόνων της παρουσίας του. Τα λιγότερα γκολ τα είχε πετύχει το 2008 και το 2009, όταν είχε σκοράρει μονάχα από μια φορά, ενώ, τα περισσότερα είναι τα 14 τέρματα του 2019...

2004—7

2005—2

2006—6

2007—5

2008—1

2009—1

2010—3

2011—7

2012—5

2013—10

2014—5

2015—3

2016—13

2017—11

2018—6

2019—14

2020—3

2021—1* Cristiano Ronaldo has scored an international goal every year for 18 straight years pic.twitter.com/zuKLpmyMc2 — B/R Football (@brfootball) March 30, 2021

Το νέο βήμα προς την απόλυτη κορυφή

Γνωρίζει και ο ίδιος πως αυτή την κορυφή πρέπει να την κατακτήσει πάση θυσία για να έχει... ήσυχη την συνείδησή του. Εδώ που έφτασε θέλει να πατήσει γκάζι και να βάλει το όνομά του και σε αυτή την πρώτη θέση που είναι ιδιαίτερα τιμητική, πέρα από αυτά που ήδη έχει κατακτήσει μέχρι στιγμής στην διαδρομή που έχει διανύσει.

Το γκολ της Τρίτης με το Λουξεμβούργο – όπου μάλιστα έχασε κι ένα ανεπανάληπτο τετ-α-τετ, έχοντας φυσικά και το γκολ που δεν μέτρησε ποτέ με τους Σέρβους – ήταν το υπ' αριθμόν 103 με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Αυτό του χάρισε ακόμα ένα βήμα προς την απόλυτη κορυφή των σκόρερ σε διεθνές επίπεδο, συνεχίζοντας το κυνήγι του Αλί Νταεΐ που με το Ιράν είχε φτάσει στα 109 γκολ!

Ο Κριστιάνο, παρ' όλα αυτά, πέρα από τα 20 τέρματα στα 14 πιο πρόσφατα παιχνίδια του σε ό,τι αφορά προκριματική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχει τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλον σε επίσημα ματς με τη φανέλα με το εθνόσημο, εξαιρουμένων των φιλικών αναμετρήσεων. Τα 85 γκολ στον λογαριασμό του είναι η καλύτερη επίδοση που έχει σημειωθεί ποτέ.

@Cristiano has hit 20 goals in his last 14 #WCQ matches. Who does that? pic.twitter.com/lJAjBg4cVP — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2021

Η απόσταση από τον Μέσι αυξάνεται

Ο Λιονέλ Μέσι είναι πολύ μακριά αυτή τη στιγμή από τον μεγάλο του αντίζηλο σε ό,τι αφορά τα επιτεύγματα με την εθνική ομάδα. Ως ηγέτης της Αργεντινής, ο «μάγος» της Μπαρτσελόνα έχει αποτύχει να οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του σε μια τεράστια επιτυχία.

Έχει μονάχα πίκρες σε Μουντιάλ και Κόπα Αμέρικα, έχει φτάσει ν' αποσυρθεί και να επιστρέψει στην «αλμπισελέστε» λόγω του τεράστιου αντίκτυπου που έχει όλο αυτό το βάρος που κουβαλάει στους ώμους του. Σε επίπεδο τερμάτων, δεν πλησιάζει σε καμία περίπτωση τον CR7.

Ο Κριστιάνοι έχει 32 τέρματα περισσότερα από τον Μέσι, είναι στο +48 στα επίσημα παιχνίδια και υπολείπεται αρκετών γκολ δίχως όμως να έχει την παραμικρή σημασία αυτό, στα φιλικά ματς. Υπερέχει σε χατ-τρικ, σε εκτελέσεις φάουλ και φυσικά σε τίτλους, έχοντας ένα Euro και ένα Nations League...

Cristiano Ronaldo v Lionel Messi STATS in International football. The levels are very different. pic.twitter.com/niciWfRtIq — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) March 30, 2021

