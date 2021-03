Ο CR7 από το βράδυ της Κυριακής βρίσκεται στο απόλυτο προσκήνιο με το γκολ που δεν του μέτρησαν για να πάρει η Πορτογαλία τη νίκη στο φινάλε απέναντι στην Σερβία, ενώ, η αντίδρασή του έχει κάνει τον γύρο του κόσμου με την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο πριν από τη λήξη του ματς και το περιβραχιόνιο που πέταξε στο χορτάρι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πριν από αυτό το γκολ για το οποίο δικαίως παραπονέθηκε έντονα, είχε δει διαιτητή και επόπτη να μην έχουν καταλάβει πως η μπάλα πέρασε την τελική γραμμή και πριν από 8 χρόνια, σε εποχή βέβαια που το VAR δεν ήταν καν ιδέα...

Τότε, σε ματς απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν και με το σκορ ήδη στο 1-0 για τους Πορτογάλους, ο νυν σούπερ σταρ της Γιουβέντους είχε σκοράρει με εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι, όμως ξανά δεν του είχαν δώσει το γκολ...

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM

— ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021