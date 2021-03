Ο Μόντριτς αναρριχήθηκε στην κορυφή των διεθνών παικτών της Κροατίας με τις περισσότερες εμφανίσεις με τη φανέλα με το εθνόσημο φτάνοντας στις 135 συμμετοχές.

Το βράδυ της Κυριακής στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, του έκαναν έκπληξη με μια τούρτα, σηκώθηκαν όλοι όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν κι εκείνος δεν σταμάτησε να δακρύζει από συγκίνηση για το μεγάλο του επίτευγμα...

Το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα το είχε κάνει πίσω στο 2006 και πλέον ξεπέρασε και τον μέχρι πρότινος κορυφαίο σε συμμετοχές, Ντάριο Σρνα...

Luka Modric is now Croatia’s all-time most capped player

He makes his 135th appearance for his country today pic.twitter.com/82lwWGW7ma

