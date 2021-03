Ζλάταν: «Ακόμα και στα 39 μου μπορώ να κάνω κινήσεις νίντζα» (vid)

Ο Ζλάταν κατάφερε με την επαναφορά του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του να προκαλέσει άμεσα αντίκτυπο και να κάνει ασίστ για το μοναδικό γκολ που πέτυχαν οι Σκανδιναβοί απέναντι στους Γεωργιανούς.

«Μην ανησυχείτε, όταν παίζω πάντα προσπαθώ να κάνω αυτό που θέλω, δεν υπάρχει τίποτα προσχεδιασμένο, απλά αυτοσχεδιάζω και ακόμα μπορώ να κάνω... κινήσεις νίντζα ακόμα κι αν είμαι 39 ετών» είπε!

Zlatan can still do Zlatan things, aka, ninja things #SWEGEO #WorldCupQualifiers

