Ο Γκριεζμάν «έπιασε» τον Τρεζεγκέ και έγινε ο τέταρτος σκόρερ στην ιστορία των Τρικολόρ (pic & vid)

Η Γαλλία μπορεί να μην πήρε τη νίκη κόντρα στην Ουκρανία, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1), ωστόσο το γκολ που σημείωσε ο Αντουάν Γκριεζμάν για τους «τρικολόρ», ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνον.

Κι αυτό διότι πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα, με ένα υπέροχο curler από τη μύτη της περιοχής και έτσι έφτασε τα 34 γκολ με το γαλλικό εθνόσημο. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο τέταρτος σκόρερ των «τρικολόρ», ισοφαρίζοντας την επίδοση του Νταβίντ Τρεζεγκέ, ενώ πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο να ξεπεράσει τον Μισέλ Πλατινί, ο οποίος είχε 41 γκολ σε 72 παιχνίδια.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο επιθετικός της Τσέλσι, Ολιβιέ Ζιρού με 44 γκολ σε 105 ματς, ενώ στην πρώτη θέση συναντάμε τον Τιερί Ανρί με 51 γκολ σε 123 παιχνίδια.

Antoine Griezmann has now scored the same amount of goals for France as David Trezeguet (34).

France’s joint fourth highest goalscorers. pic.twitter.com/jVt2sgCCz9

— Squawka Football (@Squawka) March 24, 2021