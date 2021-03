Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο οι Ουαλοί κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ έπειτα από έναν εξαιρετικό συνδυασμό.

Οι παίκτες των δράκων κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα και με λίγες πάσες την έφεραν στα καρέ των Βέλγων, με τον Μπέιλ να στρώνει με ωραία κάθετη στον Γουίλσον κι εκείνος με πλασέ να εκτελεί τον Κουρτουά για το 1-0.

2 - Harry Wilson has scored in consecutive Wales appearances for the first time in his career, while Gareth Bale, who provided the assist, has now assisted in each of his last three games for his country. Opener. pic.twitter.com/t0lyax1uKV

— OptaJoe (@OptaJoe) March 24, 2021