Απών από την εθνική Γερμανίας ο Τόνι Κρόος λόγω τραυματισμού (pic)

Ο Τόνι Κρόος δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στο ματς κόντρα στην Ισλανδία, καθώς τραυματίστηκε κι επιστρέφει εσπευσμένα στη Μαδρίτη.

Ο 31χρονος μέσος αναμενόταν να ξεκινήσει βασικός από το Λεβ, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την τελευταία προπόνηση με την εθνική του ομάδα, λόγω μυϊκού τραυματισμού!

«Εξετάσαμε την περίπτωσή του. Θα θέλαμε να τον είχαμε μαζί μας, αλλά είναι προτιμότερο να ανακάμψει πλήρως για να είναι απόλυτα έτοιμoς στη συνέχεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Γερμανίας.

Ετσι, ο Κρόος μετά κι από απόφαση του Λεβ, θα επιστρέψει στην Μαδρίτη, προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς της Ρεάλ και να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Disappointed to not be able to help the team in the coming games - but looking forward to play in this great jersey in summer!!! #adidasFootball #CreatedWithAdidas @adidas_de @dfb_team pic.twitter.com/SuiOYCcde5

— Toni Kroos (@ToniKroos) March 23, 2021