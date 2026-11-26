Η ΕΟΕ θα χορηγήσει το ποσό των 413.881 ευρώ σε επτά ομοσπονδίες για την ολυμπιακή προετοιμασία.

Την ενίσχυση επτά αθλητικών ομοσπονδιών με συνολικό ποσό 413.881 ευρώ, για την υποστήριξη της Ολυμπιακής Προετοιμασίας, αποφάσισε η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κάνοντας δεκτές τις εισηγήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ, Δημοσθένη Γυρούση.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της ΕΟΕ να στηρίξει έμπρακτα τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τους αθλητές και τις αθλήτριες που προετοιμάζονται για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Αντζελες το 2028.

Τα εγκεκριμένα ποσά θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών της Ολυμπιακής Προετοιμασίας με την κατανομή να διαμορφώνεται ως εξής:

Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος

Υδατοσφαίριση: 8.600,00 €

Κολύμβηση: 100.200,00 €

Μαραθώνια Κολύμβηση: 17.900,00 €

Καλλιτεχνική Κολύμβηση: 48.084,00 €

Ελληνική Ομοσπονδία Μπέιζμπολ – Σόφτμπολ: 20.000,00 €

Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου: 3.950,00 €

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία: 126.872,00 €

Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ για τους αθλητές του σλάλομ: 6.380,00 €

Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό: 56.000,00 €

Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης: 25.895,00 €

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 413.881,00 ευρώ.

Με την έγκριση των συγκεκριμένων επιχορηγήσεων, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται στο πλευρό των Αθλητικών Ομοσπονδιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών προετοιμασίας και στην προσπάθεια των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών να εκπροσωπήσουν επάξια τη χώρα μας.