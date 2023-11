Οι ΗΠΑ έκλεισαν θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο πόλο ανδρών

Oι ΗΠΑ νικώντας τη Βραζιλία με 17-7 στον τελικό των Παναμερικανικών Αγώνων εξασφάλισαν την πρόκριση και στο τουρνουά υδατοσφαίρισης ανδρών των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Μετά τις γυναίκες, οι ΗΠΑ «σφράγισαν» την πρόκριση και στο τουρνουά υδατοσφαίρισης ανδρών των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Οι ΗΠΑ νίκησαν τη Βραζιλία με 17-7 στον τελικό των Παναμερικανικών Αγώνων στο Σαντιάγκο της Χιλής και έκλεισαν θέση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Μπόουεν και Ντοντ πέτυχαν από τρία γκολ, ενώ επτά αποκρούσεις είχε ο τερματοφύλακας των ΗΠΑ και του ΓΣ Περιστερίου, Ντρου Χόλαντ.



Οι ομάδες που έχουν προκριθεί

Οι ΗΠΑ έγιναν η 5η χώρα που εξασφάλισε την παρουσία της στο τουρνουά υδατοσφαίρισης ανδρών των Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι άλλες είναι η διοργανώτρια Γαλλία, οι Ουγγαρία και Ελλάδα (παγκόσμιο πρωτάθλημα Φουκουόκα) και η Ιαπωνία (Ασιατικούς Αγώνες Χανγκζού).

