Η γυναικεία ομάδα πόλο των ΗΠΑ κέρδισε τον Καναδά με 20-11 στον τελικό των Παναμερικανικών Αγώνων και έγινε η έκτη ομάδα που έκλεισε θέση στο Παρίσι.

Το… αναμενόμενο έγινε πράξη και οι ΗΠΑ θα πάνε στο Παρίσι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στον τελικό των Παναμερικανικών Αγώνων κέρδισαν με 20-11 τον Καναδά και εξασφάλισαν έτσι το εισιτήριο για το Παρίσι, ως κορυφαία ομάδα της ηπείρου.

Final moments and the celebration begins for @TeamUSA. #Santiago2023 pic.twitter.com/WjNur47LwH