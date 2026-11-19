Mε τον Γιάννη Κεχαλάρη να δίνει το σύνθημα, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε την Τεράσα με 13-10 στην Ισπανία και αναπτέρωσε τις ελπίδες πρόκρισης στη φάση των «16» στο Euro Cup.

O Απόλλων Σμύρνης στην πισίνα του Club Natacio Terrassa, όπου τον Απρίλιο του 2023 πανηγύρισε την κατάκτηση του Challenger Cup, ήταν ξανά εντυπωσιακός και νικώντας την Τεράσα με 13-10, μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι πρόκρισης στη φάση των «16» στο Euro Cup.

Πλέον η κατάληψη μιας εκ των δύο θέσεων προνομιούχων θέσεων του Γ' Ομίλου για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» περνά από το «Σεράφειο» κολυμβητήριο και τα παιχνίδια με την Α- Πόλο από τη Γεωργία (3/12) και την Μπαρτσελόνα (17/12).

O Tεό Λοράντος είχε άσους στο μανίκι του απέναντι στην Τεράσα, με πιο σημαντικό αυτόν του Γιάννη Κεχαλάρη. Ο 24χρονος παίκτης πέτυχε και τα τέσσερα προσωπικά του γκολ στη 2η περίοδο και ήταν αυτός που έδωσε την ώθηση στους συμπαίκτες του, απέναντι στην Τεράσα, που δεν είχε στη σύνθεσή της τον τιμωρημένο Άλμπερτ Σαμπαντέλ, που είχε σημειώσει έξι γκολ στον αγώνα του 1ου γύρου στο «Σεράφειο».

Ο Γιώργος Μητράκης έκανε το 1-0 για τον Απόλλωνα Σμύρνης και ο 20χρονος ήταν αυτός που ισοφάρισε σε 4-4. Tη σκυτάλη στο 2ο οκτάλεπτο πήρε ο Κεχαλάρης, με τέσσερα γκολ η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με 6-4 (5:48) και 7-5 (4:07) και 8-6 (00:47) στο 2ο οκτάλεπτο.

Οι Γαρδίκας (6:24), Καπότσης (5:09) και Ντάουμπε (2:28) άνοιξαν την ψαλίδα της διαφοράς για τον Απόλλωνα στο 11-6, με τον Λασκαρίδη να γράφει το 12-7. Η Τεράσα στο 4ο οκτάλεπτο απλά μείωσε σε 12-9 (3:43) και στο τελικό 13-10.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 2-4, 1-4, 3-1.

Τεράσα (Σέρχι Μόρα): Τσάβι Τέκλας, Ντίαθ, Μπρους 2, Αλαρκόν, Κρίστιτς, Γκαρσία 2, Τεν Μπροκ 3, Κουάκος, Μπλάσκο 1, Μαρσέλ Τέκλας 2, Γρανάδος, Τσίκο, Σάλας, Σάντσεθ.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 4, Μπογκντάνοβιτς, Βάβιτς 1, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 2, Ρομπόπουλος 1, Μουρίκης, Γαρδίκας 1, Μυρίλος, Σάρρος, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης 2.

Nωρίτερα στην Τιφλίδα, η Α-Πόλο είχε νικήσει την Μπατσελόνα με 22-20

Η βαθμολογία - (4η αγωνιστική)

1.Μπαρτσελόνα 8

2.Α-Πόλο 6

3.Απόλλων Σμ. 5

4.Τεράσα 5

Η συνέχεια του Γ' Ομίλου

5η αγωνιστική (3/12)

Απόλλων Σμύρνης - Α Πόλο

Μπαρτσελόνα-Τεράσα

6η αγωνιστική (17/12)