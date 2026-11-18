«Είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο για εμάς αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη» δήλωσε η Αλεξία Καμμένου, για τον αγώνα στην πόλη της Καταλονίας.

Στη Βαρκελώνη βρίσκεται η αποστολή του Απόλλωνα Σμύρνης, εν όψει του κρίσιμου αγώνα με την Τεράσα την Πέμπτη (19/11, 21:30) για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Euro Cup.

Στην πισίνα του Club Natacio Terrassa, όπου τον Απρίλιο του 2023, ο Απόλλων Σμύρνης πανηγύρισε την κατάκτηση του Challenger Cup, η ελληνική ομάδα δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι, ώστε να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες πρόκρισης στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

«Είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο για εμάς αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Το γνωρίζουμε και έχουμε προετοιμαστεί γι’ αυτό. Σεβόμαστε πάρα πολύ την Τεράσα, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολλά χαρακτηριστικά που έχουν οι ισπανικοί σύλλογοι, ξέρουμε ότι δεν εγκαταλείπουν σε καμία στιγμή το παιχνίδι και έχουν ένα πλάνο στο οποίο στέκονται πάρα πολύ καλά μέσα σε αυτό» δήλωσε χαρακτηριστικά η Αλεξία Καμμένου, συνεργάτιδα προπονήτρια του Τεό Λοράντου.



H 4η αγωνιστική στον Γ' Όμιλο

Πέμπτη 19/11

17:00 Α - Πόλο - Μπαρτσελόνα

21:30 Τεράσα - Απόλλων Σμύρνης

Η βαθμολογία

(Σε τρεις αγώνες)