Η Γλυφάδα γνώρισε την ήττα από τη Βαζούτας με 13-12 και θα συνεχίσει από τη 2η θέση του ομίλου της στα προημιτελικά του Euro Cup.

H Γλυφάδα δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε απέναντι στη Βαζούτας, με την ουγγρική ομάδα να επικρατεί με 13-12 στο «Αντ. Δημητρόπουλος» και να σφραγίζει την πρόκριση από την 1η θέση του Β' Ομίλου στα προημιτελικά του Euro Cup.

H ελληνική ομάδα ζητούσε να ανατρέψει την ήττα με 13-11 στη Βουδαπέστη για να πάρει αυτή την πρώτη θέση, δεν τα κατάφερε κι έτσι περνά στα προημιτελικά από τη 2η θέση, που σημαίνει ότι θα παίξει με έναν από τους νικητές των υπολοίπων τριών ομίλων.

Η Βαζούτας είχε σταθερό προβάδισμα ενός γκολ στο 1ο οκτάλεπτο, με τη Γλυφάδα να προσπερνά με 4-3, στις αρχές του 2ου οκταλέπτου, ενώ με γκολ των Τζωρτζακάκη και Οτσόα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ της 7-6.

Mε νέο γκολ από την Οτσόα η Γλυφάδα έφθασε στο +2 (8-6), όμως η Βαζούτας με τρία γκολ από την Πόζε προσπέρασε με 9-8 και με δύο διαδοχικά γκολ από τη Μούσκι η έφθασε στο 11-9.

Η Γλυφάδα με τις Οτσόα και Τέρνερ ισοφάρισε 11-11, 5:56 πριν από το τέλος, η Γρηγοροπούλου έφερε νέα ισοπαλία στο 12-12 (4:58), όμως δεν υπήρξε συνέχεια, με τη Βαζούτας να φθάνει στο νικηφόρο 13-12 με τη Λενβτάι, στα 29 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Tα οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 2-5, 3-2.

Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου, Μουστακαρία 1, Γρηγοροπούλου 2, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 2, Οτσόα 3, Τζωρτζακάκη 3, Λασκαρίδου 1, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Δασκαλάκη.

Βαζούτας (Γκρίγκορι Μπέρες): Γκόρτερ 1, Ντόρμπι 1, Τοθ 1, Λεντβάι 1, Μούσκι 4, Πόζε 4, Ντομσόντι 1.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην οκτάδα

Α' Όμιλος

1.Εθνικός 12

2.Πόλαρ Μπέαρς 3

Β' Όμιλος

1.Βαζούτας 12

2.Γλυφάδα 6

Γ' Όμιλος

1.Μπαρτσελονέτα 9

2.Πάντοβα 9

Δ' Όμιλος