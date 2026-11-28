Η Βουλιαγμένη πέρασε νικηφόρα κι από την έδρα της Τεράσα (11-9), συνεχίζοντας χωρίς βαθμολογική απώλεια την πορεία της στη φάση των ομίλων του Champions League.

Η Βουλιαγμένη συνέχισε την αλάνθαστη πορεία της στη φάση των ομίλων του Champions League, επικρατώντας εκτός έδρας της ισπανικής Καταλούνια με 11-9.

Η ελληνική ομάδα έφθασε στην 3η νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια, φθάνοντας στους εννέα βαθμούς στον Β' Όμιλο, ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά και παραμένει το φαβορί για την κατάληψη της 1ης θέσης στο γκρουπ.

Με τη Λόλα Μουλχάουζεν να πετυχαίνει τέσσερα γκολ και τη Νεφέλη Κρασσά να σημειώνει άλλα τρία, η Βουλιαγμένη προηγήθηκε με 2-0 και 3-1 στο 1ο οκτάλεπτο, με την Καταλούνια να προσπερνά για πρώτη και τελευταία φορά με 5-4, στο 11ο λεπτό.

Η ελληνική ομάδα απάντησε με σερί 4-0, για να προηγηθεί 8-5, στα 3:17 πριν από το τέλος του 3ου οκταλέπτου, με τη Φουντωτού να διατηρεί το +3, σκοράροντας για το 9-6.

Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 9-8, 3:10 πριν από το τέλος, όμως οι Κρασσά και Μουλχάουζεν έφεραν τη Βουλιαγμένη στο 11-8 (01:26), με τη Φάλβεϊ να διαμορφώνει το τελικό 11-9.

Η διοργάνωση θα συνεχιστεί στις 9 Ιανουαρίου και η Βουλιαγμένη θα υποδεχθεί την ισπανική Σαν Αντρέου, για την 4η αγωνιστική.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 2-2, 1-3, 3-2.

Καταλούνια (Χαβιέ Μπελμόντε): Άαρτς, Αμπάρκα, Γκόμεθ, Ταριάο, Σούιτ, Ινγκλαβάγκα, Χάοουτον 4, Φάλβεϊ 2, Περαγκόν 1, Πίντλεϊ 1, Πινέδα, Φερέρ, Χομίλα, Σούγα 1.

Βουλιαγμένη (Κώστας Χατζηδάκης): Κοτσιώνη, Κοβάτσεβιτς, Καλογεροπούλου, Ελευθεριάδου 2, Γιαννοπούλου, Ξενάκη, Φουντωτού 1, Κρασσά 3, Γιάουστρα 1, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ρόγκε.

