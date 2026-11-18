Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Ανόβερο στο «Πέτρος Καπαγέρωφ», με στόχο την τέταρτη διαδοχική νίκη του στο Champions League και την παραμονή στην κορυφή του ομίλου.

Την ευρωπαϊκή του κυριαρχία θέλει να επιβεβαιώσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται το Ανόβερο στο «Πέτρος Καπαγέρωφ» την Τετάρτη (18/11, 19:30), με στόχο την τέταρτη διαδοχική νίκη του στη φάση των ομίλων του LEN Champions League ανδρών.

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας ξεκινήσει με το απόλυτο των νικών τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Στην προηγούμενη αγωνιστική, οι Πειραιώτες επικράτησαν της ισπανικής Σαμπαντέλ με 15-10, σε ένα αποτέλεσμα που τους έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας με οκτώ βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να διατηρήσει το αήττητό του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι Πειραιώτες προέρχονται από οκτώ διαδοχικές νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τελευταία το 15-8 απέναντι στον Υδραϊκό, και θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό.

Ο πολύπειρος περιφερειακός των «ερυθρολεύκων», Γιάννης Φουντούλης, μίλησε για την αναμέρηση με το Ανόβερο:«Είναι το τρίτο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι μας στο Champions League και, με νίκη, θα κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή μας στην επόμενη φάση. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στον όμιλο, αλλά και να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις».

«Το Ανόβερο είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί αρκετά και παρουσιάζεται ανταγωνιστική απέναντι σε όλους τους αντιπάλους. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι τα πάντα θα κριθούν από τη δική μας απόδοση και την ενέργεια που θα βγάλουμε στο νερό. Καλούμε τον κόσμο μας να βρεθεί στο πλευρό μας, ώστε να πανηγυρίσουμε μαζί μία ακόμη νίκη», συμπλήρωσε ο Έλληνας πολίστας του Ολυμπιακού.

Ο προπονητής των Πειραιωτών, Έλβις Φάτοβιτς, πρόσθεσε εν όψει του αγώνα: «Περιμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ αθλητική ομάδα, με παίκτες με μεγάλη εμπειρία. Είχαμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι για τρεις περιόδους στην Γερμανία, αλλά τώρα έχουμε αναλύσει το παιχνίδι τους και θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι έχουμε βελτιώσει όσα κάναμε λάθος τότε. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να κερδίσουμε, αλλά θα ξεκινήσουμε το ματς με απόλυτο σεβασμό για τον αντίπαλο».

Από την άλλη πλευρά, το Ανόβερο μπορεί να μην έχει καταφέρει να πάρει βαθμό στο Champions League, ωστόσο αποτελεί έναν ιδιαίτερα υπολογίσιμο αντίπαλο. Η γερμανική ομάδα μετρά τρεις ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, έχοντας ηττηθεί από τον Ολυμπιακό (17-10), τη Γιαντράν (12-18) και τη Σαμπαντέλ (12-9). Παράλληλα, στο εγχώριο πρωτάθλημα πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία, καθώς βρίσκεται στην πρώτη θέση της Bundesliga με πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Μάλιστα, στην τελευταία της υποχρέωση επικράτησε εκτός έδρας της Πότσνταμ με το εντυπωσιακό 22-4.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να έχει ξεκάθαρο στόχο την παραμονή στην κορυφή και το Ανόβερο να αναζητά την πρώτη του βαθμολογική συγκομιδή.

Η βαθμολογία στον Α' Όμιλο (3η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 8

2.Σαμπαντέλ 6

3.Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι 4

4.Ανόβερο 0

Η 4η αγωνιστική (18 Νοεμβρίου)