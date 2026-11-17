Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ την Μαρσείγ για την 4η αγωνιστική των ομίλων του LEN Champions League, με στόχο τη νίκη για να συνεχίσει να ελπίζει.

Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της φετινής ευρωπαϊκής του πορείας δίνει απόψε (17/11, 21:30) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τη Μαρσέιγ στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Δ' ομίλου του LEN Champions League ανδρών.

Οι «πράσινοι» αναζητούν μια μεγάλη νίκη απέναντι στην πρωτοπόρο του ομίλου, προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων, στις 7 Οκτωβρίου, στη Μασσαλία, με τη γαλλική ομάδα να επικρατεί με 12-11. Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε ανταγωνιστική εμφάνιση, μένοντας κοντά στο σκορ μέχρι το τελευταίο λεπτό, ωστόσο δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα. Πρώτος σκόρερ των «πράσινων» ήταν ο Γκιουβέτσης και ο Καλογερόπουλος με τρία τέρματα έκαστος, ενώ για τη Μαρσέιγ ξεχώρισε ο Κρουσιγιά με τέσσερα γκολ.

Έκτοτε, το «τριφύλλι» γνώρισε την ήττα από τη Φερεντσβάρος, όμως επέστρεψε δυναμικά, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας του στη φάση των ομίλων του Champions League. Συγκεκριμένα, στις 11 Νοεμβρίου επικράτησε με το εντυπωσιακό 25-14 της Στεάουα Βουκουρεστίου, αποτέλεσμα που έδωσε σημαντική ψυχολογική ώθηση στην ομάδα του Δημήτρη Μάζη.

Στο πρωτάθλημα της Water Polo League, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, έχοντας απολογισμό έξι νίκες και δύο ήττες σε οκτώ αγωνιστικές. Μπροστά του βρίσκονται ο Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος και η Βουλιαγμένη. Μάλιστα, οι «πράσινοι» προέρχονται και από ευρεία νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς το περασμένο Σάββατο επικράτησαν με 29-10 του Παλαιού Φαλήρου, «ζεσταίνοντας τις μηχανές τους» ενόψει της μάχης με τη Μαρσέιγ.

O Έλληνας διεθνής περιφερειακός του Παναθηναϊκού, Στάθης Καλογερόπουλος, τόνισε σχετικά με την αναμέτρηση με την Μαρσείγ: «Σήμερα ήταν ματς προπόνησης. Καταφέραμε να κερδίσουμε εύκολα. Η μέχρι τώρα πορεία μας είναι καλή. Αρχίζουμε και βρίσκουμε καλή χημεία και καλύτερο ρυθμό. Είχαμε καλά ματς με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας και τη Φερεντσβάρος στην έδρα μας αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Έχουμε δείξει ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα και θα πάμε κόντρα στη Μαρσέιγ για να πάρουμε τη νίκη. Είναι μία πολύ διαβασμένη ομάδα. Παίζει γρήγορα. Θα προσπαθήσουμε να της κόψουμε το επιθετικό τρναζίσιον».

Από την άλλη πλευρά, η Μαρσέιγ έρχεται στην Αθήνα με εξαιρετική ψυχολογία και έχοντας επιβεβαιώσει την ευρωπαϊκή της δυναμική. Οι Γάλλοι, οι οποίοι αποτελούν την κορυφαία δύναμη της χώρας τους τα τελευταία χρόνια και είναι οι κάτοχοι του Euro Cup, έχουν πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πορεία στον όμιλο. Μάλιστα, στην προηγούμενη αγωνιστική πέτυχαν μία σπουδαία νίκη, επικρατώντας με 12-10 της πανίσχυρης Φερεντσβάρος. Αξίζει να σημειωθεί πως βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 1-4 στο πρωτο οκτάλεπτο, ωστόσο κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση και να φτάσουν στην επικράτηση.

Στον Δ' όμιλο, η Μαρσέιγ βρίσκεται στην κορυφή με εννέα βαθμούς, έχοντας το απόλυτο των τριών νικών. Ακολουθεί η Φερεντσβάρος με έξι βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει τρεις και η Στεάουα παραμένει χωρίς βαθμό.

Το αποψινό παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία για τους γηπεδούχους, καθώς χρειάζονται τη νίκη με διαφορά τουλάχιστον δύο τερμάτων, ώστε να καλύψουν την ήττα του πρώτου γύρου και να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τη γαλλική ομάδα. Ωστόσο, η προσπάθειά τους δεν σταματά εκεί, αφού για να διεκδικήσουν ουσιαστικά τη δεύτερη θέση θα χρειαστούν και ένα μεγάλο αποτέλεσμα στην επόμενη αγωνιστική απέναντι στη Φερεντσβάρος, στην Ουγγαρία.

Το έργο της ομάδας του Δημήτρη Μάζη είναι αναμφίβολα δύσκολο, όμως η πρόσφατη αγωνιστική της εικόνα και η ιστορική νίκη απέναντι στη Στεάουα δημιουργούν προσδοκίες. Ο Παναθηναϊκός καλείται να αξιοποιήσει την έδρα του, να περιορίσει την επιθετική ποιότητα της Μαρσέιγ και να διεκδικήσει μέχρι τέλους ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της ευρωπαϊκής του πορείας.

H βαθμολογία

1.Μαρσέιγ 9

2.Φερεντσβάρος 6

3.Παναθηναϊκός 3

4.Στεάουα Βουκουρεστίου 0

Η 4η αγωνιστική (17/11)